Professor Leonardo Oliveira reclama de infraestrutura precária na Passagem Gurjão, no Jurunas

Moradores da Passagem Gurjão, no bairro do Jurunas, em Belém, reclamam da falta de infraestrutura na via. O professor Leonardo Oliveira, de 42 anos, denuncia que nunca o local foi asfaltado e que tudo foi improvisado pelos próprios moradores.

O professor Leonardo Oliveira, de 42 anos, denuncia que nunca o local foi asfaltado e que tudo foi improvisado pelos próprios moradores. (Bruno Macedo | Divulgação)

“A situação é bem notável, é visível o descaso com a nossa comunidade. Do pouco que ainda está, que tem de obra nessa rua, foi a própria comunidade quem fez. Essa tubulação que passa por aqui foi a comunidade quem fez, os bloquetes, foram a comunidade quem fez. Nós estamos totalmente abandonados pelo poder público há muitos anos. Há muitos anos esse lugar vem sendo esquecido pelo poder público”, reclama o professor, que mora há 30 anos no local.

Leonardo Oliveira explica que os reparos feitos pela comunidade já não estão mais dando conta das necessidades dos moradores. Ele pede que medidas sejam tomadas e que intervenções sejam feitas, pois a situação tende a piorar ainda mais com a chegada do “inverno amazônico”.

“Não existe saneamento básico algum. O esgoto já transbordou porque a obra que foi feita muitos anos atrás pela comunidade já não suporta mais. Foi uma obra que não foi feita por profissionais, essa tubulação não é adequada, nós não temos esse conhecimento adequado e a gente espera que através de vocês, que é a voz da comunidade, que o Poder Público venha olhar por este lugar que está há muitos anos abandonado. Nos dias de chuva essas águas entram nas casas. No dia de sol é dessa forma, com chuva é muito pior. Tivemos vários casos de doenças já neste lugar devido a esse descaso daqui.”, completa o morador.

Passagem Gurjão, no bairro do Juruna, em Belém (Bruno Macedo | Divulgação)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber quais medidas serão tomadas, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.