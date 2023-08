Professor Eduardo Oliveira aponta carência de asfalto na passagem São Pedro, em Ananindeua

Buracos na passagem São Pedro, localizado no bairro do Maguari, em Ananindeua, estão prejudicando o trânsito e a mobilidade de pedestres há meses, segundo informações do professor Eduardo Oliveira, morador do bairro. A falta de pavimentação asfáltica ocasiona transtornos para condutores de carros e motos. Para transitar na área, os motoristas precisam diminuir a velocidade para conseguir passar pelos buracos da via.



Os moradores reclamam que a estrada do Maguari, uma das vias principais do bairro Centro, recebeu manutenções e asfaltamento. Eles também afirmam que a passagem São Pedro, que fica próximo à via do Maguari, foi a única que não recebeu manutenções e ficou de fora da proposta de pavimentação asfáltica.

Professor Eduardo Oliveira denuncia problemas graves à mobilidade na passagem São Pedro (reprodução)

"A gente ficou esperando, com felicidade, depois que vimos que o asfalto estava passando na estrada do Maguari. Nós achamos que a rua iria receber, mas a reforma não entrou, não veio", desabafou o professor. Eduardo conta que o asfaltamento chegou somente para os arredores da rua em que mora.

Motoristas precisam diminuir a velocidade para vencer os buracos (reprodução)

"Aqui na nossa rua temos condomínios com centenas de famílias, temos vários moradores nesta passagem e também temos pessoas cadeirantes. Há uma vizinha aqui que ganhou uma cadeira elétrica, mas ela não consegue comprar um pão ali na esquina porque o buraco não deixa", lamenta o professor Eduardo Oliveira.

A comunidade pede pela revitalização da passagem São Pedro e que haja a inclusão de projetos para manutenção da área. "A gente merece ter uma passagem digna. Nós merecemos uma rua bonita também", ressaltou Eduardo.

Por comunicado enviado na última segunda-feira (7), a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que a Passagem São Pedro, no bairro Maguari, será contemplada com os serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização e a modernização do sistema de iluminação pública em LED.

"A Sesan informa ainda que no momento os serviços estão sendo realizados na rua ao lado, a Rua do Fio, e assim que for concluído, a empresa passa para a Passagem São Pedro. A Secretaria ressalta que os moradores da via relatada já tinham sido comunicados que os serviços iniciarão ainda este semestre", disse.

