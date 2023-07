Moradores do Conjunto Catalina denunciam vias cheias de lama e erosão

Moradores do Conjunto Catalina, localizado no bairro do Mangueirão, em Belém, reclamam sobre falta de manutenção nas rua Coronel Tibério e na travessa Dois. O que, segundo eles, provoca lama, erosão e levanta muita poeira. Essa já é a terceira denúncia desse problema no conjunto que o Você Repórter recebeu nos últimos cinco meses.

O morador Rafael Nascimento conta que a rua Coronel Tibério também apresenta muitos buracos que impedem o tráfego de veículos e pedestres. "Ela [a rua] está toda esburacada, além de sujar a frente das casas com poeira e lama. Isso está prejudicando a saúde de idosos que moram no local", disse.

Já na travessa Dois, a situação envolve a erosão da via. Um buraco surgiu e cedeu no local. Por conta da falta de manutenção, o buraco está tomando metade da via e afetando calçadas. "Também há outros pontos da rua com erosão e buracos, esse problema é de total conhecimento do órgão público, porém nada é feito", acrescentou Rafael.

Morador Rafael Nascimento contou que os buracos causam transtornos há três anos (Célia Pinho)

O denunciante diz que houve uma visita técnica de agentes da Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) em 2021. "O problema ainda não estava tão grave quando eles vieram, mas nenhuma atitude foi tomada desde então. Me sinto revoltado com a omissão do órgão, haja vista que eles possuem ciência da situação e não tomam providências. São várias ruas assim", reclamou.

São oito ruas e 17 travessas pertencentes ao conjunto Catalina e todas as vias apresentam falta de saneamento e trechos esburacados, segundo os denunciantes. Os moradores ressaltaram que as vias não recebem pavimentação asfáltica desde o ano de 2014 e que problema ocorre por falta de drenagem e tubulação.

A moradora Vera Lúcia Maia, servidora pública, contou que os buracos estão afetando as casas dos moradores. "Essa cratera [que está na travessa 02] já afetou a parte dentro da casa de um morador e está afetando as calçadas. O peso desse buraco está arriando e pode quebrar até a calçada da minha casa", disse.

Na segunda-feira (10), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que enviará uma equipe técnica ao local para verificar a situação e tomar as medidas necessárias. "A Sesan ressalta, também, que trabalha para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coodenador de atualidades)