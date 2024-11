Porteiro Rui Ponciano reclama de enorme buraco na passagem Dionísio Bentes

Na passagem Dionísio Bentes, no bairro do Marco, em Belém, um buraco profundo na via tem causado transtornos para os que circulam pela região. A cratera está com uma sinalização improvisada por dois pedaços de madeira. Quem reclama é Rui Ponciano, de 68 anos, porteiro de uma escola particular que fica quase em frente ao buraco.

Buraco na passagem Dionísio Bentes, bairro do Marco, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Rui relata que a situação se arrasta há mais de um mês. Nesse cenário, muitos carros acabam passando pela calçada para desviar do obstáculo. Além disso, o pneu de um veículo foi furado recentemente por conta do buraco na via.

"Já está há mais de um mês na mesma situação. E ontem complicou mais, porque a chuva deu, né? Os carros estão todos aí sem passar. Nós temos professores que têm carro e é ruim de passar. E, hoje de manhã, teve um ferro que furou o pneu do carro. Se não resolverem nada, com a chuva que está dando aí, a tendência é só aumentar. É urgente, não tem condições", diz Rui.

O porteiro conta que já houveram acidentes causados pelo buraco, mencionando que já caíram sobre um tubo de água exposto pela cratera. Ele explicou que o tubo chegou a estourar, mas foi consertado posteriormente. No entanto, ele destacou a necessidade de um reparo mais definitivo, alertando que o problema pode voltar a acontecer, já que anteriormente havia vazamento de água no local.

Os moradores da região acionaram as autoridades, que compareceram ao local, realizaram medições, mas não realizaram o reparo do buraco. Diante disso, a comunidade tomou a iniciativa de aplicar cimento na área. Apesar dos esforços, o buraco permanece a o piso ao redor apresenta irregularidades.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação e saneamento básico na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)