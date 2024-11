Pintor Leonardo Lima conta que alagamentos chegam ao nível do joelho na rua Duque de Caxias

Na rua Duque de Caxias, no bairro do Tenoné, em Belém, a comunidade sofre com a falta de asfalto e saneamento básico há mais de 30 anos. A situação é agravada durante o inverno amazônico, quando a água da chuva alaga a via e invade as casas dos moradores. Quem reclama é o pintor Leonardo Lima, de 33 anos.

Rua Duque de Caxias, no bairro do Tenoné, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Leonardo relata que após fortes chuvas, a via alaga e o nível da água chega à altura dos joelhos. Além disso, muitos moradores elevaram o piso das casas para evitar que a água invada as residências e bens materiais sejam perdidos, como já aconteceu em ocasiões passadas.

O pintor, que mora na rua há cinco anos, diz que ela se tornou um ponto atrativo para animais peçonhentos, mosquitos e ratos. Diante disso, a comunidade sofre o medo constante de contrair doenças, como dengue e leptospirose.

"Fica ruim passar com nossos filhos, tem até urina de rato. Às vezes, a gente joga um concreto, um cimento no chão, mas não resolve, mesmo assim continua o alagamento. Xixi de rato, cobra, até escorpião mesmo já acharam por aqui. Aí os nossos filhos podem pegar uma doença, até a gente mesmo pode pegar uma doença", pondera.

De acordo com Leonardo, a comunidade clama por ajuda ao poder público anualmente e continuam sem resposta. Embora realizem vistorias no local, os moradores contam que as autoridades não apresentam soluções concretas nem estabelecem datas ou prazos para as obras.

"A gente está lutando dia a dia para ver se eles olham para a gente aqui. Para, pelo menos, ter nossa dignidade de poder caminhar livre na rua. Sem alagamento. Por que a gente paga IPTU sendo que a rua não presta?", conclui.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação e saneamento básico na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)