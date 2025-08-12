Pintor Léo Pereira teme que árvore com raízes comprometidas caia na Cidade Velha
As raízes da árvore estão prejudicadas pela estrutura da calçada
Uma árvore localizada na Rua João Diogo, entre a Rua Ângelo Custodio e Rua Rodrigues dos Santos, no bairro da Cidade Velha, em Belém, está com as raízes comprometidas pela estrutura da calçada. A observação é do pintor Léo Pereira, de 64 anos, que teme que a árvore desabe e provoque algum acidente. O registro foi feito na manhã desta terça-feira (12/8).
Morador antigo da área, Léo conta que a árvore tem uma idade avançada e afirma que ela apresenta sinais de risco. “Eu acredito que a idade dela já não é mais compatível com o local onde ela está, porque eu não sou agrônomo, mas eu sei que ela é muito antiga mesmo e pode causar problemas.”, relata.
“Eu acho que a manutenção para essa árvore talvez seja fazer uma poda muito grande para tirar o peso dela de cima. Ela é muito antiga e muito grossa. Uma queda dela aqui vai causar muito constrangimento”, complementa.
Léo destaca que a situação da calçada também preocupa. "Essa parte aqui da calçada já está ficando bem elevada, né?" Ele compara a longevidade da árvore com outras espécies locais, ressaltando a necessidade de cuidado. "Ela não precisa cair, ela precisa ser cuidada e muito bem podada."
A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.
O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA