Pintor Léo Pereira teme que árvore com raízes comprometidas caia na Cidade Velha

Uma árvore localizada na Rua João Diogo, entre a Rua Ângelo Custodio e Rua Rodrigues dos Santos, no bairro da Cidade Velha, em Belém, está com as raízes comprometidas pela estrutura da calçada. A observação é do pintor Léo Pereira, de 64 anos, que teme que a árvore desabe e provoque algum acidente. O registro foi feito na manhã desta terça-feira (12/8).

Morador antigo da área, Léo conta que a árvore tem uma idade avançada e afirma que ela apresenta sinais de risco. “Eu acredito que a idade dela já não é mais compatível com o local onde ela está, porque eu não sou agrônomo, mas eu sei que ela é muito antiga mesmo e pode causar problemas.”, relata.

“Eu acho que a manutenção para essa árvore talvez seja fazer uma poda muito grande para tirar o peso dela de cima. Ela é muito antiga e muito grossa. Uma queda dela aqui vai causar muito constrangimento”, complementa.

Léo destaca que a situação da calçada também preocupa. "Essa parte aqui da calçada já está ficando bem elevada, né?" Ele compara a longevidade da árvore com outras espécies locais, ressaltando a necessidade de cuidado. "Ela não precisa cair, ela precisa ser cuidada e muito bem podada."

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

