Pedreiro Raimundo Santos reclama de falta de asfalto e saneamento básico em rua Almirante Tamandaré

Falta de asfalto e saneamento básico, mato alto e acúmulo de lixo são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores da rua Almirante Tamandaré, conhecida como Quinta Rua, localizada no bairro do Tapanã, em Belém. Quem reclama é o pedreiro Raimundo Santos, de 71 anos, que mora há mais de 40 anos no local.

Rua Almirante Mandaré, bairro do Tapanã, em Belém (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

Ele relata que a rua nunca foi asfaltada e que, antigamentem, ela era ainda mais baixa. Foi então que colocaram um aterro após o outro, que acabava sendo levado pela chuva.

"A rua já foi mais baixa, aí depois colocaram um aterro e a chuva leva, aí botam o aterro e a chuva leva de novo. Asfalto nunca teve", diz.

A falta de saneamento na região levou os moradores a criarem uma vala improvisada para escoar a água. Eles construíram uma estrutura de alvenaria e concreto para evitar inundações. Raimundo conta que, antigamente, a chuva entrava nas casas, o que fez com que muitos, inclusive ele, levantassem o piso das casas.

"Não tem saneamento. Essa vala foi nós que fizemos para passar, porque era muita água, que passava pelo meio da rua. Tivemos que ajeitar a vala, colocar alvenaria, concreto, para não ficar muito feio. Como a rua tem muita queda, a água passa rápido. Mas antigamente entrava", relembra.

Os moradores também precisam lidar com mato alto e acúmulo de lixo na rua, precisando, muitas vezes, agir por conta própria, recolhendo o lixo e fazendo a limpeza para amenizar a situação.

Raimundo solicita aos órgãos públicos competentes investimentos em asfalto e saneamento básico, visando melhorar as condições da comunidade. Além disso, expressa um sentimento de abandono por parte das autoridades.

"Esse aterro aqui com essas pedras, dói no pé. Você pisa numa pedra, criança pisa numa pedra, escorrega, rasga o sapato. Os moradores aqui precisam de uma rua em melhores condições, com asfalto, até para o tráfego dos carros também, além de bicicletas e motos. Pedimos mais responsabilidade, né? Porque a gente, quando coloca o representante, coloca com confiança. A gente acredita que ele vai favorecer para o nosso lado e muitas vezes nós somos aqui esquecidos", conclui.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)