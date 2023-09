Pedreiro José Cunha denuncia falta de manutenção e segurança do Terminal Hidroviário da Condor

O Terminal Hidroviário Ruy Barata, localizado na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém, apresenta problemas estruturais. Na entrada do local, a reportagem observou cacos de vidros jogados no chão. Na rampa de acesso ao embarque e desembarque, o abrigo está sem proteção em alguns trechos. Segundo os denunciantes, o telhado teria sido levado por conta da forte ventania, mas há outros relatos que afirmam que o telhado foi furtado. O terminal também está sem iluminação em todo trecho da rampa de acesso. O pedreiro José Cunha reclama da falta de manutenção do local.

O pedreiro José Cunha afirma que a população não vê melhorias no local (reprodução)

Lâmpadas do abrigo teriam sido furtadas e, por conta dos furtos, não foram repostas. "Todos os órgãos do governo, tanto municipal quanto estadual, estão deixando a desejar. É uma pena que isso esteja acontecendo por conta da falta de ação", desabafa José. Ele afirma que há falta de atenção generalizada com os patrimônios da cidade.

VEJA MAIS

José Cunha lembra que o local não possui abrigo adequado para épocas chuvosas. "Não é só a falta de iluminação. Em período de chuvas, ninguém consegue desembarcar, porque não tem um abrigo próprio para isso. A pessoa vai ter que se molhar, já que os passageiros estão na água mesmo. Eles acham que isso não é problema", diz.

"Toda a população observa o descaso do órgão público. Infelizmente, nós estamos calados, porque a gente não pode dizer nada", pondera José. Ele ainda acrescenta que a comunidade precisa receber um bom serviço do local, devido ao pagamento de impostos. Porém, a população não recebe os benefícios e o retorno dos impostos, opina o pedreiro.

Terminal Hidroviário Ruy Barata O equipamento de iluminação está danificado A comunidade diz que o abrigo de embarque e desembarque não é apropriado para períodos de chuva A reportagem encontrou cacos de vidros na entrada do local

"Esse lugar, pela parte da noite, é palco de assalto. Isso também espanta o veranista que vem para cá. A gente mal vê turistas por aqui. Essa área fica sinistra, pois não há segurança. Em alguns locais próximos, a gente observa segurança, mas há outros, como esse local aqui, que não possui segurança. A falta de manutenção também é grande por aqui", reclama José.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, por meio de nota enviada nesta segunda-feira (11), que a praça Princesa Isabel conta com dois pontos de apoio e que um dos pontos fica localizado na própria praça. Já o outro ponto está alocado na parte interna do Terminal Hidroviário Ruy Barbosa que, além de posto, funciona a Inspetoria do distrito D'Agua da GMB, com 4 guardas por turno. "A GMB informa, ainda, que as lâmpadas e os telhados não foram furtadas e, sim, danificados. As rondas no local vão ser intensificadas", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Belém e aguarda retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.