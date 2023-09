Dona de casa Laura Barra diz que praça do conjunto Satélite está abandonada

A praça Sérgio Guilherme, localizada na travessa SN-4, no conjunto Satélite, entre as WEs 10 e 9, no bairro do Coqueiro, em Belém, está abandonada há vários anos, conforme relata a dona de casa Laura Barra, moradora do conjunto. "Eu moro ao lado dessa imitação de praça, isso está completamente abandonado", contou.

A denunciante conta que faz anos que a praça não recebe manutenção (Reprodução / Você Repórter)

Os moradores alegam que as operações de limpezas feitas na praça foram poucas e que é a comunidade que manda realizar manutenções e roçagem. "São os moradores que se reúnem para pagar uma máquina para passar por essa área. Mas, fora isso, não vejo ninguém. O órgão público mandou limpar pouquíssimas vezes", disse a dona de casa Laura Barra.

"Uma vez, eu me dispus, pois queriam colocar um circo nessa área. Mandei mensagens em um grupo por aplicativo e perguntei sobre o caso. Deixaram um ônibus aí, pegavam e jogavam entulhos e coisas no chão. Passou um tempão e foram embora", disse a dona de casa. Ela ainda acrescenta que a praça já foi bem cuidada e apresentava ser um bom local de lazer.

O morador Nilton Silva opina que o problema da praça pode ser facilmente resolvido com roçagem e capinagem. "O mato tomou conta da praça e já faz tempo que está assim. Não muda nada. Tem uma quadra que fica aqui na praça faz anos que não vê uma manutenção", conta.

Nilton opinou que o problema da praça pode ser facilmente resolvido, mas não há nenhum projeto de revitalização do local (Reprodução / Você Repórter)

"Eles prometem que vão reconstruir a praça e essa quadra. Só prometem e não fazem nada. Esse lugar é a única área de lazer que temos por aqui. Em outras áreas, os locais de lazer estão bem piores", reclama Nilton.

A reportagem solicitou nota para Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno do órgão.

