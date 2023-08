Feirante Kueila Cristina denuncia atraso nas obras do Mercado da Terra Firme

Feirantes e frequentadores da área do entorno do Mercado da Terra Firme reclamam da demora na entrega das obras do centro comercial do bairro. O fluxo de comércio e dos pedestres que transitam diariamente pela avenida Celso Malcher se tornou um problema diário, aponta a feirante Kueila Cristina. Por conta do projeto de revitalização do espaço, os feirantes foram alocados para a avenida, mas o espaço segue improvisado e sob más condições. A desorganização resulta em acúmulo de lixo em vários pontos da via.

O projeto apresentado à comunidade da feira não atende a necessidade dos permissionários, ressalta Kueila Cristina. Líderes da feira entraram em contato com a Secretaria Municipal de Economia (Secon), mas não houve acordo. O prazo de término das obras do mercado atrasou e, até o momento, não há previsão de entrega do espaço.

VEJA MAIS:

"Estamos em cima deles (Secon), dos representantes. Fizemos uma proposta por meio de documentos protocolados. Contratamos uma arquiteta para fazer o projeto que agradasse a todos os funcionários do mercado. Mas, infelizmente, a Secon não abraçou isso. Nós queremos ser ouvidos. A gente precisa que o nosso clamor chegue até as autoridades. Isso vai fazer com que nós, permissionários, trabalhemos com honestidade", explicou Kueila.

As feirantes Kueila Cristina, Roselita Melo e Orlandina Moraes reclamam das péssimas condições da feira improvisada (Créditos: Célia Pinho)

Os feirantes alegam que a feira improvisada é irregular: as barracas montadas são impróprias, devido às estruturas de madeira. O peixeiro Reginaldo Santos conta que isso afeta a venda de carne, pois o ambiente é sujo. "A madeira apodrece, os 'sujos' ficam tudo impregnado nas barracas, e depois não tem como limpar. Isso também afasta a clientela", reclama Santos.

feira da terra firme Os feirantes alegam que há pouco movimento de trabalho com as reformas do mercado O espaço pequeno da feira improvisada prejudica os feirantes e afasta clientes O local também apresenta vários pontos de lixos

O forte odor do acúmulo de lixo afasta clientes. "A obra anda um pouquinho e depois, para. Eles nos informam que as máquinas das reformas ficam dando 'prego'. Já é a terceira vez que as máquinas sofrem essas falhas. Até agora, não vi nenhuma mudança. Só vi eles retirarem aterros. Já se passaram três prazos de entrega, no qual eles informaram para gente", ressalta o peixeiro Reginaldo.

A feirante Roselita Melo acrescenta: são mais de 100 os feirantes que trabalham no mercado. Ela lembra que todos sofrem com o espaço improvisado e que são penalizados por conta das péssimas condições do ambiente. "Pessoas de dentro da feira fecharam e estão sobrevivendo às custas de terceiros, com parentes ajudando e ofertando um pouco disso e daquilo", contou.

"Isso é uma falta de respeito com a categoria, uma falta de respeito conosco. O feirante acorda todos os dias para trabalhar e, lá dentro do mercado, não pode ser feito de qualquer jeito. Vai demorar mais 38 anos para se ter revitalização? Era para ser seis meses e já estamos há mais de um ano esperando pela reforma completa", desabafa a feirante Roselita Melo.

A reportagem solicitou à Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon) informações sobre as reformas do mercado e respostas às reclamações dos feirantes, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.