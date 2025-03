Passageiros de ônibus não têm cobertura e banco em parada da no bairro da Campina

Passageiros que utilizam a parada de ônibus da Praça da Bandeira, no bairro da Campina, em Belém, enfrentam dificuldades devido à falta de cobertura e à remoção de um dos bancos. Sem proteção contra sol e chuva, muitos acabam buscando abrigo sob uma árvore próxima. A situação tem gerado reclamações de usuários como a psicóloga Simone Moreira, 58 anos, e o publicitário Tony Vilhena, 41 anos.

A falta de manutenção na parada de ônibus é visível: a estrutura está enferrujada, sem cobertura e cercada por mato. “Não tem cobertura, o local pra sentar totalmente enferrujado. Tá bem precária a situação aqui, com certeza”, aponta Simone Moreira, que lamenta a ausência de melhorias.

Ela também comenta que muitos passageiros improvisam abrigo. “As pessoas acabam para debaixo da árvore para se proteger”, explica. Outros recorrem até mesmo a postes para fugir do calor. “Você já viu a fila que fica atrás do poste? As pessoas ficam na sombra”, observa.

Tony Vilhena, 41 anos (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Para quem depende do transporte público no bairro da Campina, a falta de estrutura da parada de ônibus transforma a espera em um desafio diário. “É sol e chuva, e nós, usuários, que temos que passar por essa situação constrangedora”, lamenta Tony Vilhena.

Parada de ônibus da Praça da Bandeira, bairro da Campina, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Como denunciar?

