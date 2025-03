O auxiliar operacional Adilson França denuncia obra incompleta na passagem Santa Ana na Condor

O auxiliar operacional Adilson França, 53 anos, mora na passagem Santa Ana, no bairro da Condor, em Belém, desde quando nasceu e diz que a via precisa do trabalho de saneamento básico e asfalto, uma vez que foi realizada uma obra no local para troca de tubulação, mas o serviço teria sido feito pela metade, faltando a conclusão do saneamento e a renovação do asfalto.

"A obra está pela metade, eles trocaram a tubulação mas não fizeram o saneamento e nem colocaram o asfalto”, reclama o morador. Ele pontua que a obra está parada há aproximadamente três meses e os moradores não receberam nenhum tipo de resposta.

"Nós já entramos em contato com os órgãos e nenhuma resposta foi dada”, completa o morador. Diante da realidade, Adilson destaca que a população vem enfrentando alguns transtornos como alagamento, buracos na via e a impossibilidade de tráfego. “A minha moto está na oficina por conta da realidade que estamos vivendo nessa via”, acrescenta Adilson.

Ele pede que providências sejam tomadas, pois os moradores estão tendo prejuízos. “Com essa mudança, nós esperamos que providências sejam tomadas. Pois antes a nossa rua era bonita, asfaltada e agora está desse jeito. “Quem passa por aqui agora pergunta o que ocorreu com a nossa rua. E é isso, esperamos por uma solução”, reclama o morador.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém para pedir um posicionamento sobre o problema denunciado e aguarda o retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.