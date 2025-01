Mototaxista Nonato Aguiar reclama de alagamentos constantes na avenida Pedro Miranda, na Pedreira

Alagamentos na avenida Pedro Miranda, na Pedreira, em Belém, têm sido motivo de reclamação entre moradores e trabalhadores que convivem com enchentes frequentes, nas proximidades da feira do bairro. O mototaxista Nonato Aguiar, de 57 anos, descreve a situação como um problema recorrente que prejudica a rotina de quem depende da via, que tem uma grande circulação de pedestres e veículos todos os dias.

Ele relata que ações paliativas já foram feitas pelas gestões passadas, mas que não resolveram a situação. “Ficar apenas sugando [a água empoçada] não resolve porque há 4 anos eles fazem a mesma coisa. Tem que vir uma máquina, quebrar e verificar a tubulação do esgoto, que está toda entupida. É necessário refazer para que a água comece a fluir como antigamente. Isso aqui não enchia, não ficava por baixo d’água”, afirma Nonato.

Segundo ele, os alagamentos começaram há cerca de quatro ou cinco anos, intensificados pela falta de um serviço de drenagem eficiente e pelo descarte irregular de resíduos pela população, que contribui para o entupimento das tubulações. “A população joga muito bicho e vai entupindo, essas coisas. E não fizeram um trabalho de drenagem adequado. Eles secam com aqueles equipamentos, sugam. É apenas uma capa”, diz.

Para quem precisa trafegar no local todos os dias, nesse período de chuvas, o desafio é ainda maior. Além de enfrentar a água acumulada, ainda há o risco de contrair doenças. Além disso, outra preocupação é que os alagamentos ainda afastem os clientes da feira. A situação preocupa os comerciantes, que dependem da renda para sobreviver.

Os alagamentos na região afetam, inclusive, o movimento na feira local, que é intenso em dias secos, mas reduz drasticamente em dias de chuva. Enquanto aguardam ações definitivas, moradores e trabalhadores da Pedreira continuam convivendo com transtornos que se repetem a cada temporal. “O prefeito atual tem mostrado um bom trabalho, e espero que ele consiga resolver nosso problema”, destaca o mototaxista.

Apesar das dificuldades, Nonato reconhece avanços recentes, como a melhoria no sistema de drenagem em uma área próxima à Unama. “No início do ano, fizeram um bom trabalho de drenagem lá. Com essa chuvarada, a rua não alagou”, relata ele, apontando que a solução efetiva para a avenida Pedro Miranda precisa seguir o mesmo exemplo.

Em nota, a Secretaria de Saneamento esclareceu que está em andamento a operação Belém Limpa, iniciada no primeiro dia da atual gestão municipal e que está removendo entulhos, resíduos sólidos e desobstruindo canais e a rede de drenagem com hidrojateamento, limpeza de galerias e de bocas de lobo. “A Prefeitura informa que tem feito esforços para atender a todos os pontos afetados por alagamentos no município de Belém”, finaliza o comunicado.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.