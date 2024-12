Motorista Rubens Castro diz que buracos atrapalham o trânsito na estrada Vila Nova

Quem precisa trafegar pela estrada da Vila Nova no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém, encontra dificuldades por conta da quantidade de buracos na via. Além disso, o lixo não é recolhido há dias, conforme explicado pelo motorista Rubens Castro, de 55 anos, que trabalha na região.

Rubens ressalta que há muitos buracos, que se espalham pelos dois sentidos da via e geram riscos para os motoristas e veículos que transitam pelo local. "Tem muito buraco. Como tem transporte de vários ônibus e caminhões, aí fica bastante difícil de trafegar", desabafa.

A situação se agrava no período de chuva, no qual alaga a via e os obstáculos podem passar despercebidos. "Às vezes cai carro, cai caminhão, aí é complicado. Até o pessoal de moto, quando cai também, se machuca", relata.

Na tentativa de prevenir novos acidentes, o motorista relata que os moradores da região têm adotado medidas improvisadas para amenizar os problemas das vias. Entre essas ações, destaca-se o uso de restos de materiais de construção para tapar os buracos.

Os moradores da região também enfrentam um problema crônico relacionado ao acúmulo de lixo. Segundo relatos, já se passaram quase um mês e meio sem que nenhuma medida efetiva tenha sido tomada para solucionar a situação.

Pilhas de resíduos se acumulam nas ruas, causando transtornos à comunidade e gerando preocupações com a saúde pública e o impacto ambiental. A ausência de uma coleta regular tem deixado os moradores indignados e à espera de uma resposta das autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade com colaboração de Cira Pinheiro)