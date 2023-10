Motorista aposentado Djalma Barros denuncia entulho e vazamento de água em passagem da Condor

Na passagem Motorizada, localizada no bairro da Condor, em Belém, ocorrem dois problemas: entulhos e vazamento de água por conta de um cano quebrado. A situação do acúmulo de detritos ocorre há quase um ano, devido à falta de coleta dos materiais descartados. Já o problema da tubulação é recorrente há três meses, o que resulta no vazamento de água limpa. Djalma Barros, motorista aposentado, denuncia que o vazamento está prejudicando o abastecimento de água nas residências da via.

O denunciante diz que os problemas da via causam transtornos aos moradores (Reprodução / Você Repórter)

"Quando chega perto de amanhecer, a água vai embora e só volta em torno de meio-dia. Todos os moradores estão sendo prejudicados com isso. Esse problema já está passando dos três meses, e esse entulho aqui está assim desde o começo do ano. Os carroceiros estão cobrando mais de 200 reais para retirar esse entulho", conta Djalma.

Quem passa pelo local, apenas observa um olho d'água, mas para os moradores, aquilo simboliza um transtorno que causa um grande aguaceiro que percorre as valas da rua. A comunidade pede que o problema seja solucionado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e solicitaram a ida de uma equipe técnica ao local.



Já os entulhos formam um grande aglomerado, que inclui pedaços de madeira podres e outros tipos de detritos. A moradora e cozinheira Rosenil Santos diz que se sente prejudicada, pois o amontoado de resíduos foi colocado ao lado da sua casa. "Isso começou no ano passado. Quando chega o inverno e ocorre as chuvas, sai um monte de caracol desses pedaços de madeira e ficam andando por aqui", denuncia.

"A gente não sabe de quem é esse entulho, porque todo mundo que passa aqui observa, acha que é um lixão e vão despejando lixo. Isso está apresentando riscos à nossa saúde e das crianças que brincam por aqui", ressalta Rosenil. Ela também diz que os moradores já cansaram de reclamar do problema para o órgão municipal de saneamento, pois já solicitaram a retirada dos entulhos, mas, até o momento, não foram ouvidos.

entulhos e vazamento de água Em períodos de chuva, caracóis saem dos entulhos e infestam a rua Os entulhos possuem pedaços de madeiras podres A água vaza e percorre todo o perímetro

Em nota enviada na última sexta-feira (13), a Cosanpa informou que uma equipe irá ao local para avaliar a situação e programar os serviços necessários, se for de responsabilidade da Companhia.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) sobre os entulhos e aguarda o retorno do órgão.

