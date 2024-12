Moradores reclamam de lixo, falta de asfalto e saneamento básico em passagens do bairro Curió-Utinga

Nas passagens Marçal e Fé em Deus, situadas no bairro Curió-Utinga, em Belém, moradores reclamam de falta de asfalto e saneamento básico nas vias. No período de chuvas, as ruas alagam e aparecem cobras e outros bichos que representam perigo para a vizinhança. O acúmulo e descarte incorreto de lixo também são queixas da comunidade.

Segundo a aposentada Maria Prestes, de 73 anos, a passagem Marçal nunca foi asfaltada e é cercada por mato alto. Quando chove, a situação é agravada. “Isso aqui é um canal. Enche tudo. Isso porque a gente já botou muito aterro aqui nessa rua”, diz.

Passagem Marçal, bairro Curió-Utinga, em Belém (Foto: Rafael Souza | O Liberal)

Maria relata que a comunidade já entrou em contato com o órgão público responsável para resolver a situação, mas até agora não obteve retorno. Segundo ela, o asfaltamento contempla a pista principal, mas nunca foi realizado na passagem.

Já na passagem Fé em Deus, a principal reclamação é o acúmulo de lixo na via. O pedreiro João da Costa, de 66 anos, é morador da região há 28 anos e afirma que a situação persiste há muito tempo porque o serviço de coleta não retira todo o lixo, deixando parte no local. Além disso, ele critica a falta de educação da população, que descarta resíduos nos dias errados, agravando o problema. Segundo João, independentemente da gestão municipal, a situação não melhora, pois a própria comunidade não colabora.

João da Costa, pedreiro, 66 anos (Foto: Rafael Souza | O Liberal)

A passagem também conta com a presença de ratos e mosquitos devido ao lixo descartado a céu aberto. Além disso, João destaca que a primeira chuva já causou alagamentos na rua, dificultando ainda mais a coleta adequada. “Aí fica boiando lixo na água, não tem condição”, afirmou.

Para ele, o problema poderia ser minimizado a partir de fiscalização e campanhas de conscientização para a população. “Era para ter uma fiscal aqui na rua de menos de três em três dias para olhar a situação”, sugeriu o morador, reforçando a necessidade de ações que envolvam tanto o poder público quanto a comunidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)