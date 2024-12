Moradores denunciam falta de saneamento e de asfalto na Alameda Antônio Lemos, no Tenoné

Os moradores da Alameda Antônio Lemos, no bairro do Tenoné, em Belém, vêm sofrendo há anos com a falta de saneamento básico e de pavimentação na via. A dona de casa Benedita Monteiro, 64 anos, mora há 15 anos no local e afirma que, quando chove, a rua toda fica alagada e a água invade as casas dos moradores.

“Há 15 anos é desse jeito. Quando chove enche tudo aqui, a rua fica alagada, com a água invadindo as casas de todo mundo. Temos que sempre estar colocando o pé na água suja quando precisamos sair”, relata a moradora.

A dona de casa conta que todos os bueiros e valas da rua estão entupidos e não recebem qualquer manutenção há anos. O pouco que é feito é fruto da mobilização dos próprios moradores, afirma a denunciante. “É só caminhar por aqui que você vai ver que os bueiros e as valas estão todos entupidos. Nunca foi feito nada aqui na rua. Falta saneamento e falta asfalto. Falta tudo”, desabafa Benedita Monteiro.

“Então, nós queríamos fazer um apelo, que entrasse uma autoridade aqui na rua e fizesse uma tubulação para nós aqui bacana. E também a questão da mobilidade, porque, às vezes, a pessoa pode precisar de uma emergência, uma ambulância e não vai entrar aqui. Fica muito ruim”, pede a dona de casa.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

