Moradores da Comunidade 26 de Outubro, no Parque Guajará, sofrem com alagamentos há anos

Na última segunda-feira (2) moradores da Comunidade 26 de Outubro, no bairro Parque Guajará, em Belém, fizeram uma manifestação para pedir serviços de saneamento básico e pavimentação nas ruas da comunidade. A profissional de eletrônica Mariane Martins, que mora na Rua João Canuto, dentro da comunidade, disse que os moradores esperam por melhorias há quase 30 anos.

“A nossa reivindicação é com relação a esse espaço aqui que vocês estão vendo, que tudo vai para o fundo. Os moradores pedem socorro. São 28 anos esperando e nada, até o presente momento. Fomos para a rua reivindicar nossos direitos, chamar a atenção das autoridades”, relata a moradora.

Mariane Martins conta que vários moradores já perderam bens por causa dos constantes alagamentos quando chove em Belém. “As pessoas perdem todos seus objetos e alimentos. Perdem tudo. Na última chuva que teve aqui, a moradora chorava de desespero por ver suas coisas sendo perdidas. Já houve situações em que um bombeiro veio resgatar crianças aqui. São 28 anos de espera, e nós estamos cansados. Por isso fomos sim para rua, fomos gritar e reivindicar uma solução pra nós”, afirma a moradora.

Moradores afirmam que nunca houve qualquer serviço de saneamento nas ruas da comunidade (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

Ela disse que, após a manifestação feita na segunda-feira, representantes da gestão municipal estiveram no local para analisar a situação. A moradora pede para que sejam cumpridas as promessas que foram feitas a eles. “Após anos, tivemos uma resposta. Vieram aqui e falaram com a população. Eu peço para que tudo que foi dito aqui saia do papel e que não seja apenas mais uma falácia. Precisamos de soluções concretas”, pede Mariane Martins.

Em nota divulgada na sexta-feira (6/12), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a via citada está no cronograma de intervenções do órgão.

