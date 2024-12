Moradoras da Passagem José Maria, na Pedreira, não aguentam mais os constantes alagamentos

Basta cair uma forte chuva em Belém que os moradores da Passagem José Maria, entre a Passagem Álvaro e Travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira, em Belém, sofrem com os alagamentos que chegam a bater na altura do tórax. As donas de casa Silvana Souza, 44 anos, e Heloisa Dias, 57 anos, contam que os alagamentos já ocasionaram diversos prejuízos aos moradores da passagem.

“Eu já perdi 2 geladeiras, 1 fogão e 1 sofá por causa desses alagamentos. Não podemos colocar nada na sala, porque a água invade tudo. Minha filha já teve problemas de saúde por causa dessa água suja que invade nossas casas”, relata Silvana Souza, que mora há 3 anos no local.

Moradora da passagem há 20 anos, Heloisa Dias, conta que dentro da sua casa, a água bate na altura da coxa. Porém, ao sair de casa, ela conta que a água chega a bater na altura do pescoço. “A gente vive porque não tem para onde ir. Na minha casa a água já deu aqui na minha coxa. E assim, se eu sair na rua, eu corro o risco até de morrer afogada, porque acho que vai no meu pescoço a água”, disse a moradora.

Ela afirma que essa situação causa enormes riscos à saúde, pois quando a rua enche, as casas ficam infestadas de ratos e baratas. “De vez em quando a gente tem dor de barriga, alergia na pele. Também dá muito bicho, como rato e barata. Aqui na minha casa só não está pior porque o meu gato matou esses bichos. Se não fosse isso, estaria muito pior”, desabafa.

O que diz a Sesan?

Em nota divulgada na sexta-feira (6/12), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a via citada está no cronograma de intervenções do órgão.

(*Lucas Quirino - estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)