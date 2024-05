Moradora Ruth Pinheiro fala sobre cabos de telefonia arrancados e deixados no chão, no Marco

Na tarde da última terça-feira (27), moradores da travessa Angustura, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, se assustaram quando um caminhão baú passou pela via, arrancando cabos de telefonia do local. Os cabos ficaram jogados na rua, no bairro do Marco, em Belém.

De acordo com a cuidadora de idosos Ruth Pinheiro, de 57 anos, até o momento, os cabos continuam jogados no chão da rua. "Foi um caminhão baú que passou e saiu levando os cabos e deixou tudo no chão. Isso já tem mais de um dia. Era muito fio aí jogado no chão", relata.

Cabos de telefonia caídos no bairro do Marco, em Belém Reprodução | Bruno Macedo Reprodução | Bruno Macedo Reprodução | Bruno Macedo

Ruth não sabe a qual residência pertencem os cabos, mas sabe que representam um perigo para motoristas e transeuntes. "Eu acho que são do vizinho do lado de lá. Caíram ali e ninguém fez nada até agora", diz.

A moradora, que cuida de dois idosos na vizinhança, disse que até o momento ninguém foi até o local fazer a remoção e conserto dos cabos soltos. "A gente que mora aqui, acha um perigo porque poderiam ser fios de alta tensão e causar um acidente, porque ficaram jogados no chão", explica.

A redação integrada de O Liberal procurou a empresa de telefonia Tim, que pode ser uma das responsáveis pelos cabos arrancados, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

