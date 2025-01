Moradora de Ananindeua reclama da demora na reforma do Complexo Esportivo da Cidade Nova 6

Frequentadores do Complexo Esportivo da Cidade Nova 6 reclamam do atraso na reforma do local. Recentemente alguns moradores entraram na área, limparam e capinaram para poder usar o espaço, mas o local foi interditado pela construtora. A dona de casa Andréia Oliveira reclama que até o momento nenhuma reforma foi feita no complexo. A reportagem entrou em contato com a assesoria de comunicação da Prefeitura de Ananindeua para saber sobre a obra e previsão de entrega do complexo.

Andreia Oliveira diz que há três anos o espaço está abandonado e, recentemente, a população resolveu ter acesso ao local para limpar e capinar como forma de poder usar novamente o complexo, mas a Prefeitura de Ananindeua teve a iniciativa de fechar o complexo.

"Eles só falam que vão iniciar a obra, mas até agora nada foi feito. Nós queremos a praça de volta, pois é um espaço para a população", reclama a moradora. Andreia destaca ainda que além de ser um espaço de lazer também é um espaço que incentiva a economia local.

"As pessoas vêm caminhar, passear e acabam incentivando a presença de ambulantes. Essas pessoas precisam trabalhar, têm família para sustentar", destaca a moradora.

Andreia completa que o complexo é do povo de um modo geral e não apenas dos moradores da comunidade. Ela disse que espera que o espaço seja devolvido à população o quanto antes.

