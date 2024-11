'Você Repórter': Problemas urbanos solucionados com a força da denúncia comunitária

O ‘Você Repórter’, projeto do Grupo Liberal publicado diariamente no caderno Atualidades do jornal O LIBERAL, tem desempenhado um papel decisivo na resolução de problemas de infraestrutura urbana em Belém. A iniciativa dá voz à população, ao destacar denúncias feitas pelos moradores. Denunciantes relatam que o projeto tem sido uma ferramenta poderosa para pressionar o poder público a agir.

Um exemplo claro de sucesso ocorreu no bairro da Pedreira, em Belém. De fevereiro a agosto deste ano, os moradores da Vila 1480, na travessa Vileta, conviveram com a falta de iluminação pública após a retirada de lâmpadas e fios pela concessionária de energia durante uma troca de postes. A situação ainda era agravada pelo risco de queda de um poste quebrado. Apesar das tentativas de contato com órgãos responsáveis, como a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e a concessionária, o problema persistia.

Após a denúncia publicada pelo Você Repórter no dia 5 de agosto, a solução veio rapidamente. "Foi muito rápido, dois dias depois foi resolvido. Nós somos muito gratos a vocês por ter nos ajudado nessa questão, pois já tínhamos tentado Seurb, Equatorial, Procon, e nada", relata Graciete Nogueira, agente administrativo e moradora da vila. Ela reforça a importância da imprensa na resolução de demandas públicas:

"Vi que os problemas públicos só são resolvidos quando se chama a imprensa".

Outro caso emblemático ocorreu no Conjunto Catalina, às margens da Avenida Centenário, no bairro Mangueirão. No dia 12 de dezembro de 2023, a parada de ônibus estava em completa escuridão, colocando em risco pedestres e passageiros. O problema, que já durava dois meses, foi resolvido no início de janeiro de 2024. Rafael Nascimento, assistente administrativo, destaca a eficiência da equipe de O LIBERAL: "O repórter esteve conosco e nos deu total liberdade para expor e denunciar este problema".

Ele também ressalta o impacto das reportagens comunitárias: "Tornaram-se a principal forma de nós moradores, que não temos acesso a políticos ou secretários, expormos problemas muitas vezes simples de resolver, mas que só são solucionados após a denúncia na imprensa".

Conexão com a população

Para João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades, o Você Repórter tem um papel essencial em conectar o jornal com a população. A seleção das pautas é feita com base na gravidade e na urgência das denúncias, priorizando problemas que representam maior risco e incômodo, como buracos no asfalto e ruas alagadas. "É um projeto que permite que a comunidade tenha um momento como repórter, com a voz de denúncia mais ampliada. Para que possa sentir confiança de que tem um espaço de denúncia e ajuda com grande visibilidade e credibilidade", explica Dias.

Apesar dos resultados positivos, a equipe enfrenta desafios, como a relutância de alguns moradores em expor suas imagens. "Muitos querem denunciar, mas sem aparecer, seja por timidez ou medo da exposição", acrescenta o coordenador.