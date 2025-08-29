Mestre de obras Ivo Oliveira denuncia falta de saneamento no Guamá

A falta de saneamento e infraestrutura na Avenida Tucunduba, no bairro do Guamá, em Belém, tem preocupado o mestre de obras Ivo Oliveira, de 47 anos, que enfrenta dificuldades diárias para transitar. Em registro feito no dia 22 de agosto, Ivo afirmou que a situação piora à noite, quando a falta de iluminação deixa a via ainda mais perigosa.

Mestre de obras Ivo Oliveira (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

"A noite é muito escuro, poucas lâmpadas funcionam. Nossa rua era tão bonita, asfaltada, hoje está esburacada da Barão até a Avenida Perimetral. Já enviamos vídeos para televisão e YouTube, mas nunca resolveram nosso problema", relata.

O morador explica que tentou amenizar a situação com recursos próprios. "Comprei uma carrada de aterro e paguei a máquina para espalhar na rua, para melhorar um pouco. Quando chove, isso aqui fica igual uma lagoa. À noite, a escuridão toma conta total da nossa rua", conta.

Segundo Ivo, a precariedade da via afeta toda a comunidade. E ele pede uma intervenção urgente: "Chega de descaso. Tem que ter uma solução: iluminação e recuperação da buraqueira. Estamos esperando há dois ou três anos, e ninguém dá satisfação".

A equipe de reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.