Aposentado Cícero Reis denuncia imprudência de motoristas na avenida Padre Bruno Secchi

A imprudência de motoristas em vários trechos na avenida Padre Bruno Secchi, no bairro Parque Verde, em Belém, tem preocupado moradores e ciclistas que circulam pela via. Segundo denúncias, motoristas não respeitam a faixa de pedestres e ainda utilizam a ciclovia de forma irregular, colocando em risco quem tenta atravessar ou pedalar pelo local. O aposentado Cícero Reis, de 82 anos, afirma que a situação piora a cada ano e cobra mais fiscalização e respeito às leis de trânsito. O registro foi feito dia 14 de outubro.

Aposentado Cícero Reis (Foto: Bruno Macedo / Reprodução)

Segundo Cícero, a travessia na via se tornou perigosa até para quem tem experiência no trânsito. “Quando cheguei aqui, nos anos 60, 70, 80, você atravessava uma faixa dessas e tinha guarda dos dois lados. Hoje não tem mais nada. É carro, moto, gente atravessando e ninguém respeita. Outro dia vi uma senhora com quatro crianças quase ser atropelada aqui. O motorista veio em alta velocidade e só não atingiu porque ela conseguiu recuar. A situação está perigosa demais”, relata.

O aposentado lamenta a falta de fiscalização e de conscientização dos condutores. “Os motoristas não obedecem a faixa de pedestre, não respeitam a ciclovia, nada. Entram com carro e moto em qualquer lugar. O pedestre não tem vez, o ciclista também não. A gente corre risco de perder a vida. Falta fiscalização, falta governo pra olhar pra essa situação”, afirma.

O rodoviário Manoel Nazareno Silva, de 52 anos, também enfrenta dificuldades para circular pela avenida. “É muito complicado atravessar aqui. De manhã, quando vou pra escola, já vejo moto em cima da ciclovia e carro que não para pra ninguém. É uma dificuldade para todo mundo. Ainda não aconteceu uma tragédia, mas pode acontecer a qualquer momento. A gente precisa urgente de uma faixa e de mais atenção das autoridades”, destaca.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) sobre a falta de sinalização e fiscalização na avenida Padre Bruno Sechi, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)