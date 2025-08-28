Marceneiro Claudionor Pinheiro alerta sobre constante alagamento no Conjunto Verdejante I

O marceneiro Claudionor Pinheiro, de 53 anos, morador do Conjunto Verdejante I, na Rua A, Quadra 4, no bairro Águas Lindas, em Belém, alertou sobre o constante alagamento no local. Segundo ele, a água fica empoçada devido a um bueiro entupido, e essa situação já provocou acidentes, conforme a denúncia. O registro foi feito dia 25 de agosto.

Marceneiro Claudionor Pinheiro (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Claudionor explica que, mesmo em dias sem chuva, a água permanece parada. “Não tem chovido com frequência e está desse jeito. Agora imagina quando chegar o inverno. A gente vai ficar ilhado. Só quem vai conseguir passar é carro de candidato pedindo voto, mas a gente, que mora aqui, continua no sofrimento”, critica.

O morador destaca ainda o impacto na rotina da comunidade escolar e dos trabalhadores. “Tem um colégio aqui perto e a água já está chegando na porta. Pessoas já se machucaram, vizinhas caíram. O movimento é grande e a situação atrapalha até o trabalho da gente, porque os clientes não conseguem chegar”, diz.

Além do transtorno, a água parada também é uma reclamação do morador. “Tem muito carapanã, mosquitos e até casos suspeitos de dengue. O pessoal da saúde passa fiscalizando os quintais, mas não resolve essa vala aqui. Não dá pra entender”, desabafa.

Em nota, enviada dia 28 de agosto, A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que enviará ao local as equipes técnicas do departamento de manutenção urbana e iluminação pública para avaliar a denúncia.

'A Prefeitura reforça que, neste momento, o perímetro citado integra uma megaoperação integrada, que conta com todos os serviços da Sezel, incluindo tapa-buraco, limpeza e desobstrução de canais, roçagem, iluminação pública, ações de educação ambiental, entre outros.

Para auxiliar na avaliação da situação, solicitamos, por gentileza, o envio das imagens do perímetro citado na denúncia.' acrescenta a nota.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)