Manoel Carvalho relata que buraco na rua dos Timbiras apresenta perigo de acidentes no trânsito

Na rua dos Timbiras, que cruza com a avenida Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, em Belém, um buraco na via tem causado preocupação devido ao risco de acidentes envolvendo veículos e pedestres. O autônomo Manoel Carvalho, de 54 anos, que possui uma loja no local, relata sua apreensão. Ele prefere estacionar o carro longe do buraco para evitar que algum motorista, ao desviar do obstáculo, acabe colidindo com seu veículo.

Buraco na rua dos Timbiras, no bairro do Jurunas, em Belém (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

"Um buraco ali é muito perigoso. Inclusive, quase o meu carro é batido por outro veículo que estava desviando desse buraco. Quase pegava o fundo dele. É justamente por isso que eu afasto o meu carro mais para ali. Porque não tem condição de colocar aqui, por causa desse buraco. Jurunas tá cheio de buracos", diz.

Manoel relata que já houve pessoas que se acidentaram e se feriram por conta do buraco na via.

"Uma vez um motoqueiro caiu nesse buraco aí. Foi desviar e pegou em uma pedra. Caiu ele e uma criança, eu acredito que era o filho dele. Ele não se machucou, mas a criança sim. Aí veio o Samu. Acho que, graças a Deus, não foi nada grave", relembra.

O autônomo destaca que o problema é antigo e que os moradores já tentaram resolvê-lo por conta própria, mas não tiveram sucesso.

"Esse buraco tá fazendo aniversário, tem quase uns 5 anos. O pessoal tampa, coloca umas pedrinhas. Aí a chuva vem, tira as pedras, e volta de novo esse buraco", conta.

Manoel também reclama da falta de sinalização na rua dos Timbiras e nas vias que cruzam com ela, como a travessa Carlos de Carvalho. Ele relata que a sinalização precária contribuiu para um acidente grave na véspera do Círio de Nazaré de 2024, em outubro, no qual um motociclista perdeu a vida após colidir com um carro no local. Segundo ele, há uma carência de sinalização de forma geral, faltando placas, semáforos e outros elementos essenciais.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (06/11), a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai enviar equipe técnica ao referido cruzamento para verificar a situação da sinalização no local para providências necessárias.

"A autarquia orienta que o condutor siga as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigindo com mais atenção. Seguindo as leis de trânsito, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", recomenda a Semob.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), para falar sobre o buraco, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade), com colaboração de Mariana Azevedo