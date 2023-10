Josy Viegas denúncia lixos e entulhos em frente à creche do conjunto Catalina, no Mangueirão

Moradores do Conjunto Catalina, localizado no bairro do Mangueirão, em Belém, denunciam mais um problema para a equipe do Você Repórter. A Creche Uei Catalina III, que fica na travessa Sargento Favarro, está cercada de entulhos e lixos que causam forte odor e incomoda o corpo docente e as crianças da pré-escola. Josy Viegas, que trabalha no operacional da creche, diz que a população não se importa em jogar lixo em frente a uma instituição infantil.

Josy pede para que a população não jogue mais lixos em frente à creche (Reprodução / Você Repórter)

Do outro lado da instituição, houve a retirada dos resíduos, segundo os moradores. Entretanto, a vala do local apresenta chorume e causa transtornos. Quando bate a ventania, o forte odor invade as residências, o que causa incômodo e prejudica a rotina da comunidade.

"Não joguem lixo na UEI Catalina III, aqui é uma creche onde vivem crianças. Aqui, o fedor é demais. Esse povo já jogou sofá, também já jogaram roupas, a gente já viu muitas roupas descartadas aqui. Daqui a pouco, esse local fica cheio de lixo novamente", reclama Josy.

Em outras esquinas, a situação é a mesma. Há muitos pontos de entulhos e com aglomerados de lixos domésticos. O lixo orgânico se mistura com o líquido das valas. Por conta disso, o chorume percorre pela área, causando dificuldades para quem mora na região. Em frente à creche, um sofá completo foi descartado em meio aos entulhos. Também há restos de construção, caixas e outros tipos de lixos.

"O local chega a ficar cheio de lixo. A rua fica feia e cheia de lixo. Nós precisamos conservar o nosso meio ambiente. Conservar as nossas ruas e não deixá-las cheias de lixo, pois isso prejudica até a nossa saúde, que é o mais importante. Vamos conservar o meio ambiente", diz Josy.

Em comunicado enviado na última quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai recolher o entulho e pede à população que não descarte lixo de forma irregular. "No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. Em caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059", disse.

"A secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores, em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denuncie imediatamente através das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou o órgão municipal.

