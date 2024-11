Fotógrafo Edson Pascoal reclama de alagamentos na avenida Brasil

Os alagamentos são problemas antigos e frequentes na avenida Brasil, no Sideral, em Belém. Há cerca de 15 anos, os moradores da rua enfrentam transtornos, especialmente em períodos de chuvas intensas. Na última quarta-feira (14/11), inclusive, a rua alagou por conta da chuva. Entre os insatisfeitos, está o fotógrafo Edson Pascoal, de 63 anos.

Edson conta que, apesar da rua ser asfaltada, não há um local de escoamento da água, causando o alagamento da via.

"Principalmente aqui na avenida Brasil, nesse perímetro ali da Independência até a rua Ceará, é um problema muito sério sobre alagamento. É asfaltado, mas quando chove, não há escoamento da água e vira um alagamento. Não passa pessoas de bicicleta, moto, carro, fica uma coisa muito horrível", reclama.

Ele atribui o problema a uma obra de tubulação que teria sido feita de modo incorreto.

"Foi feita a pavimentação da avenida Brasil, mas isso não significa que foi feito saneamento. A tubulação não foi feita corretamente, ela desloca um do outro, aí enche de areia e entope onde deveria escoar a água. Não escoa a água, aí fica tudo cheio", diz Edson.

O fotógrafo ressalta que em períodos com mais chuva, os alagamentos preocupam ainda mais a comunidade.

"E esse tempo nós estamos num período de pouca chuva. Agora deu a chuva essa semana que encheu tudo, uma chuva de mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Então imagina quando chegar ao inverno amazônico mesmo, que é chuva quase que todo dia", afirma.

Edson conta que já procurou as autoridades competentes diversas vezes em busca de uma solução para o problema que os moradores enfrentam. No entanto, não teve o devido retorno. Ele finaliza com um apelo ao poder público e sugere que o sistema de tubulação seja refeito.

"Diante dos impostos que a gente paga e a situação que a gente passa, nos sentimos abandonados. É necessário trocar a tubulação da avenida Brasil, tanto para os moradores quanto para as pessoas que trafegam pelo local", conclui.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)