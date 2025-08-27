Empresária Kassia Maia denuncia precariedade na Rua Presidente Costa e Silva, no Tapanã

A falta de saneamento básico e infraestrutura na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro do Tapanã, em Belém, tem preocupado a empresária Kassia Maia, de 36 anos, que enfrenta dificuldades diárias para se deslocar. Kassia afirma que, em registro feito dia 19 de agosto, a situação inviabiliza até o acesso de serviços de emergência.

Empresária Kassia Maia (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“A nossa rua precisa muito de ajuda, a gente pede socorro, porque não tem estrutura nenhuma. Fica ruim pra passar de bicicleta, de carro, de moto, qualquer tipo de veículo. Principalmente motorista de aplicativo, até mesmo a gente sair pra trabalhar é dificultoso e, quando chove, é horrível”, relata.

A moradora explica que os próprios vizinhos tentaram improvisar melhorias no trecho, mas o problema persiste. “Colocamos aterro para dar um jeito e até melhorou um pouco, mas, mesmo assim, dificulta muito a passagem. Não entra aplicativo, não entra táxi, fica difícil até caminhões fazerem entregas. A gente não consegue receber encomendas porque os motoristas cancelam na esquina”, disse.

Segundo Kassia, até serviços de emergência têm dificuldade de acesso ao local. “Uma ambulância, por exemplo, não consegue chegar de jeito nenhum. Nós precisamos de uma solução urgente, porque já passou dos limites. A situação está insustentável e a comunidade pede socorro”, apela.

A reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.