Empregada doméstica Mirailda Leão reclama de falta de saneamento básico na passagem 17 de agosto

Falta de saneamento básico, mato alto e acúmulo de lixo. Esses são alguns dos problemas antigos e enfrentados diariamente pelos moradores da passagem 17 de agosto, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Quem relata a situação precária que está revoltando a comunidade é a empregada doméstica é Mirailda Leão, de 55 anos.

"Só nesses dias agora, é a terceira vez que a gente tá reivindicando sobre isso. A gente tá numa situação precária, então nós já pedimos várias vezes para as autoridades olharem pela gente e fazerem alguma coisa por nós, pelo menos para dizer o que a gente pode fazer. A gente fica numa situação muito difícil", diz Mirailda.

Passagem 17 de agosto, Curió-Utinga (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

Segundo relatos da comunidade, o período de chuvas intensas e uma obra em ruas próximas, que bloqueou os canais de drenagem, agravaram o alagamento e a falta de saneamento básico no local.

"A gente não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem asfalto. E agora, com essa chuva que tem dado, tem nos prejudicado mais ainda. Sempre alagou, mas escorria mais rápido, agora a água fica acumulada aqui semanas e semanas. A água entra nas casas, não só na minha, mas em várias", conta a empregada doméstica.

Passagem 17 de agosto, Curió-Utinga (Mirailda Leão - 55 anos)

Além disso, é frequente o aparecimento de animais na região, como cobras e mussuns, o que preocupa ainda mais a comunidade com o risco de doenças.

Mirailda ressalta que o sentimento de abandono pelo poder público é o que prevalece entre os moradores. "Nos sentimos abandonados e esquecidos. Vem a COP 30, querem asfaltar as principais ruas, mas e as transversais? Um lugarzinho desse aqui, uma rua pequena, ninguém quer fazer nada. Se eu tivesse condições, eu não moraria em um lugar desse, mas eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho condição de comprar uma casa no centro da cidade onde eu não vá passar por isso, então tenho que passar por isso", conclui.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber quais medidas serão tomadas, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)