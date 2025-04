Eletricista Roxy Roberto denuncia o risco de acidentes causados por buracos na rodovia do Tapanã

Os motoristas que trafegam pela rodovia do Tapanã, em Belém, estão correndo riscos de acidentes devido a dois buracos no meio da via, bem em frente ao Conjunto Bela Vida I, no Bairro do Tapanã. Na última terça-feira (15/4), o eletricista Roxy Roberto, que passa diariamente pela rodovia de bicicleta, comentou sobre os impactos do problema para quem precisa transitar pela área.

Segundo Roxy, os ciclistas sofrem com o perímetro. “As pessoas param em cima da nossa ciclofaixa aqui e não dão acesso para a gente passar. Outras vezes, a ciclofaixa tá toda esburacada pra gente”, reclama. Para desviar dos buracos, sinalizados com pneus pelos próprios moradores, os ônibus acabam desviando pelo espaço da ciclofaixa.

Eletricista Roxy Roberto fala dos riscos de trafegar pela rodovia do Tapanã devido aos buracos na área (Reprodução Bruno Macêdo)

Ele relata que a Prefeitura de Belém é responsável por solucionar a situação, mas não vê ações efetivas do poder público. “Precisaria de um prefeito para dar uma olhada, uma olhadinha especial com todo carinho para nós ciclistas. Há pessoas que fazem esporte, que são ciclistas e tem pessoas que são trabalhadoras que usam a bicicleta todo dia para ir e vir do trabalho. E aí tem todo tipo de problema”, relata Roxy.

Roxy conta que vários amigos ciclistas já sofreram algum tipo de acidente e alerta para o problema no local. “Passo todos dias por aqui e a gente vê esse tipo de transtorno. A gente vê todo dia esse tipo de transtorno, todo dia esse tipo de situação e ninguém faz nada”, finaliza.

Buracos na rodovia do Tapanã fazem com que veículos avancem para cima da faixa de pedestres (Reprodução / Bruno Macêdo)

Sezel

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana da Prefeitura de Belém sobre os buracos no local. A secretaria respondeu, em nota, que vai providenciar a inclusão do problema na Operação Tapa-Buracos em breve.



*Ayla Ferreira (estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade), com colaboração de Luizinho Moura.