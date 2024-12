Educadora Márcia Alcântara diz que rua Frei Tito está totalmente abandonada e sem saneamento básico

Os moradores da rua Frei Tito, no bairro do Tapanã, em Belém, encontram-se em situação de total abandono pelo poder público. Falta de asfalto e saneamento básico, valas entupidas, mato alto e constantes alagamentos são alguns dos problemas enfrentados pela comunidade. Somado a isso, os postes estão sem iluminação pública. Quem reclama é a educadora Márcia Alcântara, de 51 anos.

Márcia, que mora no local há 10 anos, conta que os problemas da rua, que é próxima ao canal do Mata Fome, são antigos. Apesar de os moradores já terem se mobilizado para cobrar solução das autoridades competentes, eles nunca tiveram um retorno. Com a chegada do inverno amazônico e o período de chuvas intensas, a situação tende a se agravar.

"Não tem asfalto, o canal lá transborda, aí enche tudo isso aqui. Essas casas tudo ficam embaixo d'água. As pessoas trazem as coisas e colocam tudo aí o resto de material. E as valas todas entupidas. É muito mosquito. E a gente tem sorte porque o carro do lixo passa três vezes na semana, se não isso tudo estava cheio de lixo. E agora tá seco, mas quando for agora mês de dezembro a janeiro, isso tudo vai embaixo", conta.

Rua Frei Tito, no bairro do Tapanã, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Ela conta que em época de eleições, candidatos a vereador já foram ao local e fizeram promessas de investir na limpeza e manutenção da rua, mas elas não foram cumpridas.

"Os dois candidatos que vieram aqui prometeram e não fizeram nada. Eu não falo nem por mim, que já estou indo para a velhice, mas e as crianças? Essas crianças vêm praticamente nadando quando aqui enche", compartilha sobre os alunos da escolinha em que dá aula.

Ela finaliza expressando o sentimento de desesperança da comunidade diante de um cenário que impacta diretamente a dignidade, saúde e bem-estar da população. "O povo tá desacreditado. Não é de hoje. Eu não vou ser a primeira e não vou ser a última. Eu vou morrer e o povo não vai sair dessa mesmice", conclui.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área. A Seurb reforçou que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

"Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo. Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré", afirmou a secretaria.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)