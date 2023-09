Dona de casa Rosilda Silva denuncia árvore com risco de queda na rua Paulo Fonteles, no Parque Verde

A vizinhança da rua Paulo Fonteles, no trecho entre a rua Dez de Agosto e travessa Rio Branco, no bairro Parque Verde, em Belém, está preocupada com uma árvore de grande porte na propriedade da dona de casa Rosilda Silva: o tronco está inclinado e os galhos nunca receberam podas. Rosilda diz que o risco de queda é grande e o vegetal está atingindo a fiação elétrica.

Rosilda se vê de mãos atadas por não ter ajuda dos órgãos competentes (Reprodução / Você Repórter)

A dona de casa clama por ajuda dos órgãos competentes, mas não consegue apoio para solucionar o problema. A comunidade afirma que o vegetal pode cair a qualquer momento - e, se tombar, pode danificar muros e as casas que ficam do outro lado da via.

"Eu não posso fazer nada, já fiz todos os recursos. Entrei em contato com a concessionária de energia, acionei a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), mas nada foi resolvido. Já mandei foto para mostrar como está a árvore e nenhuma equipe vem até aqui", pondera Rosilda.

Os galhos da árvore estão atingindo a fiação elétrica (Reprodução / Você Repórter)

A moradora do Parque Verde também conta que a vizinhança está chateada com a situação, e se sente responsável pelo problema. "Entendo a preocupação, pois é muito perigoso. A minha vizinha fica desesperada porque, em época de chuva, a árvore balança bastante e pode cair em cima da casa, pode cair na rua e atingir os muros. É um perigo", disse.

A comunidade quer evitar que aconteça alguma tragédia, pois a árvore está frágil e as raízes estão inclinadas, conta Rosilda. "Com a ajuda da reportagem, nós queremos que seja feito algo e que venham equipes técnicas para nos atender. Eu já tentei de tudo e isso aqui é minha última esperança", desabafou a dona de casa.

As raízes estão frágeis, de acordo com as denúncias (Reprodução / Você Repórter)

Em comunicado enviado nesta sexta-feira (08), a Equatorial Pará informou que as podas em propriedades particulares são de responsabilidade do proprietário, no entanto, por conta da vegetação estar encostando na rede elétrica, a Distribuidora enviará uma equipe ao local, no início da semana que vem, para avaliar a situação e realizar a manutenção necessária.

A reportagem solicitou nota para a Semma e aguarda o retorno do órgão.

