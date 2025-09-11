Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Dona de casa Raimunda Martins tem medo que árvore caia no Parque Guajará

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta

Laura Serejo

A dona de casa Raimunda Martins, 53 anos, relatou que tem medo que uma árvore de grande porte caia na Rua Café Liberal, no bairro Parque Guajará, em Belém. Segundo ela, é visível que o tronco ameaça cair a qualquer momento sobre casas, pedestres e veículos que circulam pela via. O registro com a denúncia foi feito dia 10 de setembro.

image Dona de casa Raimunda Martins (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta. “Eu convivo todos os dias com esse medo dessa árvore aí, que está ameaçada de cair em cima de duas casas. Já quebrou uma vez lá em cima e eu já corri para todo lado e nada. Então eu peço que me ajudem a tirar essa árvore, porque nós, famílias aqui, estamos correndo perigo.”, relata.

A denunciante acrescenta que a insegurança aumenta ainda mais durante os períodos de chuva e vento. “Eu fico apavorada aqui em casa, porque o meu esposo sai pra trabalhar e eu fico sozinha. Eu penso: ‘meu Deus, se essa árvore cair, só Jesus para dar o livramento’. Não é só questão de prejuízo material, é risco de vida mesmo.”, pontua.

Ela reforça o medo diante da força da árvore e lembra que já houve casos semelhantes na cidade. “Já pensou uma árvore dessa, enorme, caindo? A gente vê aí na cidade, com as ventanias fortes derrubando árvores. Esse é o meu medo aqui, de acontecer uma tragédia.”, finaliza.

A reportagem solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) sobre o possível risco de queda da árvore citada. Entretanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

queda de arvore
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Raimunda Martins tem medo que árvore caia no Parque Guajará

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta

11.09.25 13h39

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema

10.09.25 13h41

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

09.09.25 13h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

07.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

06.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Professor Alan Miranda denuncia lixo e entulho na Cremação

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema

05.09.25 12h11

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Nazaré Carneiro alerta para bueiro entupido no Maracangalha

A moradora explica que a comunidade já tentou resolver a situação por conta própria, mas sem sucesso

04.09.25 16h28

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O morador também chama atenção para a ausência de sinalização adequada

03.09.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda