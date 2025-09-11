Dona de casa Raimunda Martins tem medo que árvore caia no Parque Guajará

A dona de casa Raimunda Martins, 53 anos, relatou que tem medo que uma árvore de grande porte caia na Rua Café Liberal, no bairro Parque Guajará, em Belém. Segundo ela, é visível que o tronco ameaça cair a qualquer momento sobre casas, pedestres e veículos que circulam pela via. O registro com a denúncia foi feito dia 10 de setembro.

Dona de casa Raimunda Martins (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta. “Eu convivo todos os dias com esse medo dessa árvore aí, que está ameaçada de cair em cima de duas casas. Já quebrou uma vez lá em cima e eu já corri para todo lado e nada. Então eu peço que me ajudem a tirar essa árvore, porque nós, famílias aqui, estamos correndo perigo.”, relata.

A denunciante acrescenta que a insegurança aumenta ainda mais durante os períodos de chuva e vento. “Eu fico apavorada aqui em casa, porque o meu esposo sai pra trabalhar e eu fico sozinha. Eu penso: ‘meu Deus, se essa árvore cair, só Jesus para dar o livramento’. Não é só questão de prejuízo material, é risco de vida mesmo.”, pontua.

Ela reforça o medo diante da força da árvore e lembra que já houve casos semelhantes na cidade. “Já pensou uma árvore dessa, enorme, caindo? A gente vê aí na cidade, com as ventanias fortes derrubando árvores. Esse é o meu medo aqui, de acontecer uma tragédia.”, finaliza.

A reportagem solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) sobre o possível risco de queda da árvore citada. Entretanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.