Dona de casa Patrícia da Paixão reclama do lixo e da cratera no canteiro central da Av. Independênci

Moradores e pessoas que trafegam diariamente pelo trecho da avenida Independência, próximo da Av. Augusto Montenegro, estão enfrentando dois problemas ao mesmo tempo: a questão do acúmulo de lixo na parte do canteiro central e da pista que está cedendo por conta do amontoado de lixo. A dona de casa Patrícia da Paixão, de 34 anos, explica que mesmo quando é realizada a limpeza do local as pessoas voltam a colocar o lixo.

A equipe do Você Repórter compareceu no local e conversou com a Patrícia, que disse que está sendo feita a coleta do lixo, mas a população volta a despejar lixo na área. Diante dessa problemática, ela destaca que o fedor é intenso na área. Quando chove o local fica alagado e o lixo se espalha ainda mais “Quando chove tudo piora, o fedor aumenta e o lixo se espalha. Essa situação pode causar até doenças, pois fica uma sujeira só”, destaca a moradora.

Essa realidade vem causando outro problema, que é a formação de uma cratera. Patrícia diz que com o acúmulo do lixo já está se formando uma erosão no local. “ O carro do lixo passa, faz a limpeza, mas a população volta a formar o entulho. Tem sofá e vários outros tipos de objetos. A questão é que além do lixo ainda tem essa cratera que está se formando. É uma situação que está bem complicada”, reclama a moradora.

A questão da cratera pode dificultar a vida dos motoristas, pois a pista pode ceder. “Com essa pista cedendo pode acontecer um acidente, pois o motorista ao querer desviar pode até bater em outro veículo”, acrescenta Patrícia da Paixão.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém para pedir um posicionamento sobre o problema denunciado e aguarda o retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.