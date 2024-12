Dona de casa Lucimar Barbosa reclama de alagamento que surge todo fim de ano na passagem Miracy

Com a chuva do último sábado (29/11), um grande alagamento se formou na passagem Miracy, no bairro do Telégrafo, em Belém. A dona de casa Lucimar Barbosa, 61 anos, mora há 32 anos na área e afirma que esse problema se torna crônico durante o fim de ano. “Todo fim de ano alaga. Entra água dentro de casa. Atrai barata e rato”, destaca a denunciante.

A moradora do local conta que por conta própria fez a retirada do lixo que estava acumulando na rua em que mora. "A gente chamou um rapaz e ele levou dois carros daqueles cheios de lixo, pois eles acumulam e atraem ratos, baratas", reclama a moradora.

Lucimar Barbosa acrescenta que se os moradores não tiverem atitude os insetos invadem as casas. Essa realidade se repete todos os anos. A problemática do lixo também causa transbordamento no canal. "A gente já é pobre e se ficarmos nessas condições de sujeira fica pior ainda, não é porque não temos condições financeiras que temos que viver nessa realidade de sujeira", reclama a moradora.

Quando o canal transborda, a água invade as casas. "No último sábado eu passei a noite todinha tirando a água de dentro de casa. E aparece bicho, cobra sapo. O odor fica horrível", acrescenta.

Um de seus vizinhos, de 70 anos, chegou a adoecer em decorrência de passar a noite retirando a água alagada.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber sobre providências ao local e aguarda retorno.