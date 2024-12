Dona de casa Edith Costa denuncia constantes alagamentos na passagem Ana Deusa, no Curió-Utinga

Moradores reclamam de alagamentos constantes na passagem Ana Deusa, no bairro do Curió- Utinga, em Belém. A dona de casa Edith Costa, 61 anos, conta que mora há 40 anos na via e que sempre teve que lidar com os alagamentos. Ela destaca que já perdeu móveis e teve que levantar o piso de sua casa para amenizar o problema.

“Quando chove aqui, já alaga tudo e as casas onde não foram feitos nenhum serviço de levantamento do piso, ficam todas alagadas. A minha só não enche mais porque meu marido levantou. Eu já perdi geladeira e cama. Muitos prejuízos mesmo”, relata a moradora.

Edith Costa alerta também para os perigos de doenças causadas pelos constantes alagamentos. “Essa água suja faz aparecer muito rato. Isso é um enorme perigo para nós, porque podemos pegar várias doenças. Moro há mais de 40 anos aqui e nunca foi feito algum serviço para acabar com esses alagamentos”, afirma.

A moradora pede para que seja dada uma solução para esse problema, porque, além dos prejuízos e risco à saúde, os alagamentos acabam tirando a liberdade dos moradores.

“Sempre saímos prejudicados, ainda mais as crianças. Há também as crianças que estudam e quando chove eu não posso nem levar ele pro colégio de carro por causa do risco de doenças. Eu peço para que venham aqui mesmo para dar uma olhada para nós que moramos aqui. Estamos sendo prejudicados há anos”, diz Edith Costa.

Moradores reclamam de alagamentos constantes quando chove na passagem Ana Deusa (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

