Dona de casa Cristiane Santos denuncia alagamentos no bairro do Una

Alagamentos frequentes e a falta de água têm dificultado a rotina da dona de casa Cristiane Santos, de 38 anos, que vive na Passagem Canarinho no bairro do Una, em Belém. A moradora da área conta que a situação é recorrente e afeta diretamente a vida da comunidade. O Registro foi feito dia 18 de agosto.

Dona de casa Cristiane Santos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberalo)

“Quando chove nessa área, fica tudo alagado. Não tem nem como as pessoas passarem, que vira um rio. Aqui a gente precisa de um asfalto com urgência. As ruas ao redor receberam pavimentação e a nossa ficou de fora”, reclama Cristiane.

Segundo ela, os moradores convivem diariamente com o problema da falta de pavimentação. “Quando chove, enche tudo e fica um lamaçal horrível. Já aconteceram acidentes por causa disso”, relata.

Outro problema constante, segundo Cristiane, é a falta de abastecimento. “Para piorar, também não tem água nas torneiras. Isso acontece com frequência aqui. Desde ontem [17/8] estamos sem uma gota sequer em casa”, afirma.

Em nota enviada dia 21 de agosto a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o sistema de abastecimento na área está operando normalmente. “A Cosanpa orienta os usuários a entrarem em contato com os canais de atendimento ao cliente para registro da situação, pelo telefone 0800 0195 195, WhatsApp 91 3122-7194 ou chat online no site www.cosanpa.pa.gov.br.” acrescenta a nota. A reportagem também solicitou nota à Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda posicionamento.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)