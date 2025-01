Há cerca de 3 décadas as condições da Alameda Jairo Moura, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, vem trazendo enormes problemas para quem vive no local. A dona de casa Antônia Silva, 69 anos, reclama que a rua não tem saneamento, pavimentação e que os bueiros da via estão todos entupidos.

Dona de casa Antônia Silva denuncia falta de infraestrutura na Alameda Jairo Moura, no Curió-Utinga (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

“Por 30 anos nós vivemos assim, e aqui ainda era pior, agora está melhorzinho porque nós fizemos um aterro aqui. A gente paga pra fazer, porque de fato nunca fizeram nada aqui na nossa rua. Já fizemos pedido junto a prefeitura e nunca deu resultado. Já gastamos cerca de mil reais só para melhorar um pouco as coisas por aqui”, reclama a moradora.

Antônia Silva afirma que por diversas vezes, representantes da prefeitura estiveram no local para analisar a situação da alameda Jairo Moura, mas que, de fato, nunca foi iniciado qualquer serviço de melhoria na alameda. “Já vieram várias vezes aqui prometendo fazer alguma coisa, mas até então, ficaram apenas na promessa”, disse.

A situação preocupante se amplifica na época de chuva, de acordo com a dona de casa. Ela diz que só não está mais enchendo devido aos serviços feitos pelos próprios moradores, mas que antes, a água entrava nas casas e causava prejuízos. “A parte aqui em cima já não está enchendo mais, porque a gente já aterrou e a água não sobe. Mas antes, a água entrava e transbordava nas nossas casas. Na nossa rua não entra um carro, temos que ir para a rua principal. Isso é muito ruim. Queremos dignidade, apenas isso”, pede.

Falta de saneamento básico e pavimentação são problemas que os moradores da alameda enfrentam há 30 anos (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a nova gestão municipal fará um levantamento de todas as vias que necessitam de obras estruturantes e irá elaborar um plano de serviços e obras que alcance o máximo de vias possíveis.

