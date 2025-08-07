Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Dona de casa Adinete Miranda denuncia rua intrafegável no Parque Verde

Buracos, lama, e falta de drenagem são os problemas enfrentados diariamente por quem vive em um trecho da Rua Belém

Laura Serejo* com colaboração de Max Sousa

Buracos, lama, e falta de drenagem são os problemas enfrentados diariamente por quem vive em um trecho da Rua Belém, entre a Passagem São Raimundo e a Travessa Henrique Dias, no bairro Parque Verde, em Belém. A dona de casa Adinete Miranda denuncia que a falta de saneamento tem isolado moradores e dificultado o acesso até para ambulâncias, esse registro foi feito dia 4 de agosto

A moradora aponta que não é somente a rua Belém que está precária. “É o descaso na Cabanagem. Não toda, porque já foi feita pavimentação em algumas ruas, mas aqui ficou pendente. Inclusive esse pedaço aqui da Rua Belém, como a gente pode ver. E a nossa Monte Carlos com a Bom Sucesso também.”

Segundo os relatos da dona de casa, a dificuldade para circular já causou transtornos até em situações de emergência. “Nós trafegamos todos os dias pela Rua Belém, mesmo desviando de poças de lama, a gente ainda passa. Mas tem ruas aqui, como a Bom Sucesso, que estão intrafegáveis. Precisando de urgência. Se a gente chamar a ambulância, o socorro não entra. Se chamar carro de aplicativo, o motorista se recusa a passar pelas poças.” desabafa.

Ela destaca que, embora outras ruas próximas tenham recebido pavimentação, o trecho em questão segue abandonado: “A Rua Belém ficou sem asfalto, sem drenagem e com esgoto exposto. É um descaso total.”

A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

parque verde
