Doméstica Silvia Tavares denuncia valas abertas na travessa Bom Jardim, no Jurunas

A falta de saneamento e manutenção são recorrentes na travessa Bom Jardim, na esquina com a rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. No mês de julho, a equipe do Você Repórter foi até o local para falar sobre buracos que tomaram conta da pista. Segundo denúncias da doméstica e moradora da área Silvia Tavares, os problemas só se intensificaram: há valas abertas em todo o perímetro. Além disso, um grande buraco que se abriu está causando acidentes na via.

Silvia afirma que a vala aberta já causou vários acidentes no local (Reprodução / Você Repórter)

O buraco cedeu ao lado de pontos comerciais e se tornou uma vala aberta, denunciam os moradores e comerciantes. O trecho esburacado possui acúmulo de terra e água do esgoto, causando desconforto e impedindo a passagem de ciclistas e pedestres. "Isso aqui é podre, os carros passam e batem nessa água, que acaba molhando a gente", conta Silvia.

A moradora mostrou a profundidade do buraco com uma vassoura. Ela conta que o problema tende a piorar na área, pois o buraco está cedendo a cada dia. "Aqui tem esse problema, e lá para dentro da rua já tem outra situação. Ali do outro lado da via, também tem buracos cheios de água e entupidos", acrescenta.

"Eles (Secretaria Municipal de Saneamento) tentaram solucionar e disseram que iam jogar uma capa pra camuflar isso. Mas nós não queremos capa. Isso é problema de tubulação. É o que nós estamos querendo resolver", ressalta Silvia. Ela ainda acrescenta que a via precisa de uma manutenção completa e com novo pavimento, mas é necessária uma avaliação técnica do esgoto e para a troca da tubulação.

Em todo o perímetro, as valas e os buracos da pista estariam cheios de água, dizem os moradores, pois o esgoto estaria entupido, segundo apontam os relatos. O asfalto da travessa Bom Jardim estaria se desfazendo por conta dos problemas da tubulação, o que tem ocasionado transtornos para a passagem de veículos - além do forte odor que incomoda os moradores.

buraco aberto na travessa bom jardim O buraco está cedendo a cada dia e ficando fundo, segundo a denunciante Os pedestres evitam caminhar por perto do buraco O buraco causa congestionamento e atrapalha o trânsito

"Aqui está tudo alagado. Está cheio embaixo do carro que está estacionado. Fica horrível, é um fedor horrível, pois é água de fossa que também está nesses buracos cheios. Em tempos de chuva, ninguém percebe que tem esse buraco aqui porque tudo fica alagado. Uma senhora já chegou a cair aqui, porque ela não percebeu a profundidade desse buraco", conta Silvia.

A travessa possui alto tráfego de veículos e também dá acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Silvia clama por um serviço completo de manutenção na área, pois a rua é uma das principais vias de acesso e a falta dos serviços de tubulação causa transtornos para quem vive na área. "Com esse problema, não duvido das pessoas adoecerem e irem parar na UPA. Aqui é uma entrada principal para lá (UPA) e o movimento de carros é muito grande. Só dá para usar uma faixa por conta desse buraco", disse.

Nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos. O órgão também informou que a travessa Bom Jardim integra a relação de vias para as quais a Prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las e que enviará uma equipe técnica para verificar o problema na via.

