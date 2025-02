doméstica dinalva bandeira reclama de buracos na rua tiradentes, no reduto, em belém

Um buraco está tirando o sossego de quem precisa passar pela rua Tiradentes, entre as travessas Benjamin Constant e Piedade, no bairro do Reduto, em Belém. Quando chove, o que ocorre com mais frequência nesta época do ano, tudo fica alagado e o buraco torna-se ainda mais perigoso. A empregada doméstica Dinalva Bandeira, 36 anos, trabalha próximo ao local e conta que a situação na via é preocupante.

Segundo ela, esse buraco já tem mais de dois meses. E, quando chove, a água encobre o buraco, o que contribui para a ocorrência de acidentes. “Carro cai no buraco. É motoqueiro. Tudo”, contou ela, em entrevista gravada na quarta-feira (29). Ela afirmou que, no dia anterior, terça-feira, houve um acidente. “Um carro ia na frente e o motorista freou (por causa do buraco). O motoqueiro não viu e deu na traseira do carro. Caiu o motoqueiro e, também, a passageira”, disse.

“Aí vem a enchente. Olha como está a fila dos carros ali para passar, não sabe se tem buraco ou não”, contou Dinalva. “A gente reclama e nada. Ninguém faz nada”, contou. No momento da entrevista, chovia. “Os acidentes são constantes, e, agora, a enchente..”, lamentou.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, informa que realiza a operação Tapa Buraco desde o dia 2 de janeiro em todos os bairros de Belém. Apesar do déficit de asfalto deixado pela gestão passada, as equipes da nova gestão da Prefeitura de Belém realizam um planejamento do cronograma de recuperação asfáltica que vai contemplar em breve a rua Tiradentes entre as travessas Benjamin Constant e Piedade, mencionada pela reportagem.

VEJA MAIS:

Buraco na rua Tiradentes, entre as travessas Benjamin Constant e Piedade, no bairro do Reduto, em Belém (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.