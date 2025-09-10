Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

O descarte irregular de lixo virou um problema frequente na Travessa Rio Jutaí, entre a passagem Divina Luz e a travessa São Sebastião, no bairro da Maracangalha, em Belém. Quem afirma é a doméstica Aldenira Santos, 54 anos, que mora na área. Ela destaca que o lixão irregular no local existe há anos e a própria população contribui para o acúmulo de resíduos, que atrapalha a circulação e causa riscos à saúde. A denúncia foi feita dia 8 de setembro.

Doméstica Aldenira Santos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

“Vem carroceiro, vem caminhão, todo tipo de veículo para jogar lixo. A gente vive num monte de moscas, baratas, ratos. Quer dizer, nós somos seres humanos, não somos lixo. As pessoas têm que se conscientizar do lixo que jogam na rua, porque prejudica todo mundo.”, relata Aldenira.

Ela detalha o tipo de resíduos que são descartados e os problemas causados. “Mesmo com contenção, o lixo continua no chão, e a população joga lixo como se fosse normal, a céu aberto. Jogam restos de comida, peixe, animais que morrem. É muito difícil conviver com isso e com os bichos que aparecem.”, destaca a moradora.

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema. “A limpeza sozinha não resolve. Tem que fazer também educação ambiental, conscientizar os moradores para não jogarem lixo na rua de qualquer jeito. Muitas vezes, deixam passar o carro do lixo só para depois jogarem sacolas no chão.”.

A reportagem solicitou nota à Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de lixo, e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). “A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, esclarece que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho. Por essa razão, a área recebe reforço diário de limpeza a partir das 7h, além da coleta regular realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, no mesmo horário. Para mais informações sobre dias e horários da coleta domiciliar em cada região, acesse o site www.ciclusamazonia.com.br.

A empresa informa que a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico — o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros. O serviço pode ser solicitado pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão via WhatsApp, no número (91) 98405-3100, com prazo de até 72 horas para atendimento. As solicitações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

É importante destacar que dentro de suas atribuições contratuais, a Ciclus Amazônia investe continuamente em campanhas de educação ambiental e conscientização comunitária, com o objetivo de estimular o descarte adequado.

A prática irregular compromete a limpeza urbana, causa prejuízos ao meio ambiente e eleva os custos da execução dos serviços, impactando diretamente a cidade. Ressalta-se que a fiscalização e aplicação de sanções cabem exclusivamente às autoridades públicas, não competindo à empresa esse poder. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

A Ciclus Amazônia reafirma seu compromisso de atuar de forma técnica, transparente e colaborativa com o Poder Público e a sociedade, destacando que a solução efetiva para o problema depende tanto da cidadania quanto da fiscalização adequada”, diz a nota da Ciclus Amazônia.

Não houve retorno da Sezel até o fechamento desta edição.