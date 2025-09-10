Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema

Laura Serejo

O descarte irregular de lixo virou um problema frequente na Travessa Rio Jutaí, entre a passagem Divina Luz e a travessa São Sebastião, no bairro da Maracangalha, em Belém. Quem afirma é a doméstica Aldenira Santos, 54 anos, que mora na área. Ela destaca que o lixão irregular no local existe há anos e a própria população contribui para o acúmulo de resíduos, que atrapalha a circulação e causa riscos à saúde. A denúncia foi feita dia 8 de setembro.

image Doméstica Aldenira Santos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

“Vem carroceiro, vem caminhão, todo tipo de veículo para jogar lixo. A gente vive num monte de moscas, baratas, ratos. Quer dizer, nós somos seres humanos, não somos lixo. As pessoas têm que se conscientizar do lixo que jogam na rua, porque prejudica todo mundo.”, relata Aldenira.

Ela detalha o tipo de resíduos que são descartados e os problemas causados. “Mesmo com contenção, o lixo continua no chão, e a população joga lixo como se fosse normal, a céu aberto. Jogam restos de comida, peixe, animais que morrem. É muito difícil conviver com isso e com os bichos que aparecem.”, destaca a moradora.

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema. “A limpeza sozinha não resolve. Tem que fazer também educação ambiental, conscientizar os moradores para não jogarem lixo na rua de qualquer jeito. Muitas vezes, deixam passar o carro do lixo só para depois jogarem sacolas no chão.”.

A reportagem solicitou nota à Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de lixo, e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). “A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, esclarece que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho. Por essa razão, a área recebe reforço diário de limpeza a partir das 7h, além da coleta regular realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, no mesmo horário. Para mais informações sobre dias e horários da coleta domiciliar em cada região, acesse o site www.ciclusamazonia.com.br.

A empresa informa que a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico — o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros. O serviço pode ser solicitado pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão via WhatsApp, no número (91) 98405-3100, com prazo de até 72 horas para atendimento. As solicitações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

É importante destacar que dentro de suas atribuições contratuais, a Ciclus Amazônia investe continuamente em campanhas de educação ambiental e conscientização comunitária, com o objetivo de estimular o descarte adequado.

A prática irregular compromete a limpeza urbana, causa prejuízos ao meio ambiente e eleva os custos da execução dos serviços, impactando diretamente a cidade. Ressalta-se que a fiscalização e aplicação de sanções cabem exclusivamente às autoridades públicas, não competindo à empresa esse poder. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

A Ciclus Amazônia reafirma seu compromisso de atuar de forma técnica, transparente e colaborativa com o Poder Público e a sociedade, destacando que a solução efetiva para o problema depende tanto da cidadania quanto da fiscalização adequada”, diz a nota da Ciclus Amazônia.

Não houve retorno da Sezel até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

entulhos e lixos
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema

10.09.25 13h41

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

09.09.25 13h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

07.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

06.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Professor Alan Miranda denuncia lixo e entulho na Cremação

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema

05.09.25 12h11

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Nazaré Carneiro alerta para bueiro entupido no Maracangalha

A moradora explica que a comunidade já tentou resolver a situação por conta própria, mas sem sucesso

04.09.25 16h28

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O morador também chama atenção para a ausência de sinalização adequada

03.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local

02.09.25 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda