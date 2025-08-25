Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Costureira Eliana Santos denuncia situação precária da Rua Santo Elias, no Parque Guajará

A rua está sem asfalto, bueiros estão destampados e uma obra não foi finalizada

Laura Serejo* com colaboração de Cira Pinheiro

A costureira Eliana Santos, de 55 anos, moradora da Rua Santo Elias, no conjunto Eduardo Angelim, no Parque Guajará, em Belém, denuncia a situação precária da via. Segundo ela, a rua está sem asfalto, alguns bueiros estão destampados e uma obra municipal não foi finalizada, deixando a comunidade exposta a alagamentos, buracos e riscos de acidentes. O registro foi feito dia 14 de agosto.

A moradora relata como a falta de manutenção impacta o dia a dia dos moradores: “Quando chove, fica tudo alagado. Tem vários buracos aqui. Terminou cheio, deu até cobra dentro da minha casa. É difícil passar aqui quando chove, vira uma lama.”

Eliana também cita os riscos de acidentes: “Teve um mototáxi que caiu aí com pessoas que eles vêm deixar aqui embaixo. Bicicleta, idosos, é um sacrifício subir e descer isso aí, não é fácil.”

Ela finaliza pedindo atenção das autoridades: “O lixo, o mato, tudo isso nunca termina. A obra começou, mas está parada, e a gente continua sofrendo toda vez que chove. É difícil a situação.”

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a pasta afirma que vai enviar uma equipe técnica, ainda nesta semana, para averiguar os problemas citados na denúncia.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

