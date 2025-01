Conferente Alisson Lopes se preocupa com cratera na travessa Dr. Enéas Pinheiro

A preocupação de pedestres e condutores é grande com relação a uma cratera na pista da travessa Dr. Enéas Pinheiro, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. O conferente Alisson Lopes, de 28 anos, acredita que o risco de acidentes é constante. "Também sou motorista de aplicativo e vejo como esse buraco pode causar prejuízos para a vida e para o carro", destaca.

O buraco toma apenas parte da via, mas é o suficiente para causar acidentes no trecho. Com a abertura da cratera, outra situação que se soma a esse transtorno é o acúmulo de água no local - devido à tubulação que passa no perímetro. Outro risco é que a água parada acabe se transformando em foco de mosquito da Dengue.

Na via, os motoristas que passam pelo local necessitam redobrar a atenção e até mesmo passar com velocidade baixa para evitar qualquer tipo de acidente. “Trabalho perto, aqui na Visconde de Inhaúma. Então, geralmente faço esse trajeto para ir para casa. E a gente encontra muita dificuldade em passar para fazer esse trajeto, principalmente à noite, porque está mal sinalizado. Tem só uma estaca [localizada no meio da via para sinalizar o buraco]”, relata Alisson.

Cratera vem crescendo ao longo das semanas (Foto: Raoni Joseph | Especial para O Liberal)

A cratera já está há algum tempo no local e os moradores temem que o buraco cresça ainda mais. Os relatos dão conta, ainda, de que até mesmo para os ciclistas os transtornos têm sido frequentes. E o perigo é frequente para os pedestres - com risco redobrado para crianças e idosos. No local, também é possível perceber que os arredores da calçada da via também necessitam de manutenção.

A preocupação com esse problema é ainda maior porque a rua tem um grande fluxo de motoristas todos os dias, pois a travessa Dr. Enéas Pinheiro liga-se às demais vias que levam ao centro da capital. Enquanto a manutenção não é feita, resta aguardar pela solução e manter prudência no trânsito, como relata Alisson. “Espero que seja algo resolvido com urgência. Sou motorista de aplicativo. E pode acontecer de, ao olhar para a tela do celular, num momento de deslize, cair [na cratera] e gerar um transtorno, até mesmo para o carro”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as soluções para o local. Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento, informou que enviará equipe técnica ao local para levantar todas as demandas da via. E ainda, que irá "providenciar os serviços necessários de recuperação asfáltica do referido trecho".

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.