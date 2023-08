Comerciante Rita Maria afirma que a Alameda das Angélicas não possui asfalto há 20 anos

Moradores da Alameda das Angélicas, localizada no bairro Parque Verde, próximo à avenida Padre Bruno Sechi, em Belém, denunciam que a estrutura da via é imprópria para a passagem de pedestres e deslocamento de veículos. Eles também relatam que a rua não possui asfaltamento, apresenta buracos e solos que cederam. Os moradores alegam que a via das Angélicas ficou de fora dos projetos de manutenção, pois as vias adjacentes Rua das Rosas e as avenidas Padre Bruno Sechi e Augusto Montenegro estão completamente asfaltadas e em condições adequadas. A comerciante Rita Maria detalha a denúncia.

Rita conta que a rua está intrafegável e os pedidos de melhorias não são ouvidos pelo poder público (Créditos: Carmem Helena)

"Nós vivemos em uma rua ruim e ainda pagamos o IPTU. Teve um ano em que eu não paguei o imposto, pois queria que fizessem a ponte da via. Mas, eles mandaram uma carta dizendo que se eu não pagasse, iriam leiloar minha casa. Mas o asfalto que é bom, e o saneamento que a gente precisa, eles não colocam", contesta Rita Maria.

A comerciante comentou que a via ainda recebia asfalto, mesmo com a criação da Rua das Rosas. "O asfalto ainda vinha para cá. Mas começaram a asfaltar somente a Rua das Rosas e a nossa via sobrou. Levaram o asfalto daqui para outra via chamada São Francisco, mas, até hoje, não sei que via é essa", disse.

De acordo com os moradores, a falta de pavimentação asfáltica ocorre há mais de 20 anos e causa inconvenientes, como impasse no trânsito local, danos em carros e motos, potenciais riscos de acidentes, além da depreciação dos imóveis da via. A comunidade também alega que a Alameda das Angélicas é muito utilizada para rota de fuga de engarrafamentos, mesmo não sendo asfaltada, o que contribui para atenuação dos buracos.

O rodoviário Salim Macedo também acrescentou que, em 2022, os moradores deram entrada em vários ofícios para pedir por melhorias na Alameda. "Em 2023, também foram feitos novos ofícios e haja papel. E aqui, todos os moradores pagam o IPTU, mas não temos saneamento, não recebemos limpeza e os demais benefícios", ressalta.

O rodoviário Salim Macedo conta que os próprios moradores precisam realizar a vistoria e manutenção da área com mato alto

"Eu moro aqui há dois anos, mas já tenho meu terreno há cerca de cinco anos. Nós vivemos em uma situação complicada, pois para termos melhorias, precisamos fazer um mutirão entre os moradores. Por exemplo, nós que realizamos as limpezas no bambuzal daqui. Nós que fazemos a capinação em toda a via, porque o poder público não vem pra cá", conta o músico João Rayol, também morador da Alameda.

João também afirma que há moradores adultos e crianças com cadeiras de rodas que não conseguem realizar a locomoção na área, e que motoristas por aplicativos não entram na via por conta da falta de pavimentação asfáltica e por ser uma rua excluída, já que ela é a única sem asfalto entre as vias adjacentes.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada no dia 8 de agosto, que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa que existe um levantamento de ruas e passagens que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a Alameda das Angélicas, no bairro Parque Verde, que integra a relação de vias para as quais a Prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", comunica a nota.

