Mato e entulho degradam a rua do canal São Joaquim, no Barreiro

Mato alto e entulhos como restos de imóveis, eletrodomésticos e materiais de construção se tornaram um constante problema na esquina da rua do Canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém. Quem reside ou passa pela área diz que sente vergonha de tanto abandono. Essa foi mais uma denúncia recebida pela equipe do Você Repórter.

O morador conta que o local virou ponto de lixo irregular (Divulgação / Você Repórter)

Um morador, que preferiu não se identificar, disse que o descaso é antigo. "Mato sem roçagem e sem nenhum tipo de lembrança. Fica entregue a Deus. E tudo eles (moradores) jogam aqui. Qualquer um joga lixo aí. Até os vizinhos daqui ao lado jogam lixo nessa área. Mas ninguém quer lixo na porta da casa deles. Eles jogam na beira do canal. E isso já se estende por muitos anos. Uma área abandonada", denuncia.

Com relação ao mato alto presente no canal, os moradores alegam que a área sempre apresentou esse problema, sendo uma situação de anos. A comunidade reclama que o canal não possui limpeza ou propostas para a manutenção. Ao lado do canal, foram encontrados sofás abandonados, geladeiras quebradas, papelões e suportes para camas.

A área também virou ponto de vendas de entulho (Divulgação / Você Repórter)

Segundo as denúncias, a área também é utilizada como ponto de venda dos imóveis abandonados ou de objetos quebrados. Denunciantes contam que os próprios moradores e carroceiros transformaram o local como espaço de lixo irregular.

Resposta da Sesan:

Em comunicado enviado para a reportagem na quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai recolher o entulho no local citado e que dispõe do Zap-Entulho, serviço gratuito, para solicitação de coleta de resíduos com até um metro cúbico por residência.

O órgão acrescentou que a ação para recolher entulhos pode ser solicitada, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: (91) 98499-0059. Em relação à limpeza do local, a Sesan também informou que vai incluir o espaço no cronograma de serviços da Secretaria.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulho é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Sesan pede à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão", comunicou.

A reportagem solicitou nota a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (Semma) sobre a falta de roçagem do canal. Não houve retorno até o fechamento desta edição.

