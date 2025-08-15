Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Chef de cozinha Cleia Souza denuncia alagamentos no bairro do Tapanã

Segundo relatos, os próprios moradores improvisaram uma ponte para atravessar a área alagada

Laura Serejo* e Max Sousa

Moradora da Rua Padre Jósimo, no bairro do Tapanã, a chef de cozinha Cleia Souza, 59 anos, diz que convive com alagamentos constantes causados pelo transbordamento do Canal do Mata Fome. Segundo ela, o problema ocorre desde janeiro e prejudica a mobilidade e causa outros transtornos para a comunidade, em registro feito dia 13 de agosto.

image Chef de cozinha, Cleia Souza (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

"O alagamento começou em janeiro deste ano e não seca mais. Meu pai, que tem 83 anos, não consegue mais ir à igreja, e todos nós temos dificuldade para passar pela rua", afirma Cleia.

A moradora conta que os próprios vizinhos improvisaram uma ponte para atravessar a área alagada. "Cada pessoa aqui contribuiu com dinheiro para fazer a ponte, porque não tínhamos outra opção. Se não fosse isso, poderíamos até nos contaminar com a água parada", explica.

Cleia torce para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. "Já vieram veículos de imprensa, mas nenhum representante apareceu para dar justificativa ou prazo. Todos pagamos impostos, mas não vemos retorno. Isso é um pedido de socorro.", completa. 

A situação se agrava em dias de chuva, quando a água chega próximo à ponte improvisada e interdita a rua. "O que já está ruim, piora. Precisamos que venham aqui e tomem uma atitude", finaliza a moradora.

A equipe de reportagem solicitou nota a Sezel e aguarda posicionamento. 

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

Palavras-chave

você repórter

tapanã
Você Repórter
