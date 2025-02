Chaveiro Renan Carrera reclama de alagamentos constantes na travessa Estrela

Moradores da travessa Estrela, no bairro da Pedreira, em Belém, enfrentam há décadas problemas de alagamento e lamaçal, que se agravam no período chuvoso do inverno amazônico. O trecho entre a Rua Antônio Everdosa e a Rua Nova se transforma em um verdadeiro desafio para quem precisa transitar pelo local. O chaveiro Renan Carrera, de 40 anos, relata que a situação se arrasta há 55 anos, sem solução por parte do poder público.

Embora equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) tenham sido enviadas ao local, a comunidade cobra a presença de técnicos e gestores que possam avaliar a situação e buscar uma solução definitiva. Renan ressalta que medidas paliativas não são suficientes.

"Nenhum político realmente veio. Mandaram apenas o pessoal da limpeza, da Sesan. Mas um político mesmo, que venha avaliar, ver o problema e arrumar uma solução, como um engenheiro, não. Porque só limpar não vai resolver o problema. A gente sabe que não vai", diz Renan.

Na via, o cenário é de abandono. A rua está tomada pela água barrenta, formando poças que se espalham por todo o trecho. O chão, coberto de lama, dificulta a passagem de pedestres, que precisam se equilibrar entre trechos mais secos para não atolarem os pés. Moradores tentam abrir caminho em meio ao alagamento, enquanto veículos passam com dificuldade, espirrando água suja para as calçadas.

Diante de transtornos diários, os moradores se veem sem alternativas e apelam por uma solução definitiva. Cansados de promessas não cumpridas, eles pedem socorro e cobram medidas urgentes das autoridades. Para quem vive na travessa Estrela, a simples limpeza da via não é suficiente. É cobrada uma intervenção estrutural que impeça os alagamentos recorrentes e devolva a dignidade a comunidade que enfrenta esse problema contínuo.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Sesan sobre os constantes alagamentos na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

