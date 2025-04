Cabeleireira Tereza Aguiar sofre com alagamentos no bairro da Terra Firme

Moradores da travessa Vinte e Sete de Setembro, na esquina com a avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém, enfrentam constantes alagamentos desde o início do ano. Segundo os relatos, a água da chuva antes escoava normalmente, mas agora permanece acumulada, gerando mau cheiro e dificultando a circulação de pedestres e veículos. A cabeleireira Tereza Aguiar, moradora da área há 30 anos, relata os transtornos enfrentados no dia a dia.

“Começou esse ano, aqui esse alagamento é crônico, que não seca mais, mas sempre encheu, desde quando foi feito essa rua, sempre encheu, só que enchia e vazava. Só que agora ela não vaza mais, daí ela dá mau odor também”, diz a moradora.

Quando chove, as crianças da vizinhança tomam banho na água, segundo Tereza. “Pode causar alguma doença. E a gente queria que realmente viesse o pessoal da limpeza e realmente resolvesse a situação do problema, porque eles vêm aqui, limpam, mas não conseguem resolver o problema”, afirma.

Os outros moradores já entraram em contato com a Prefeitura de Belém, mas a situação não foi resolvida. “Eles vêm aqui, mexe, fazem que limpam, mas não consegue resolver o problema”, reclama.

A falta de escoamento de água atrapalha no tráfego de pedestres e de veículos. Para contornar o problema, uma das moradoras da região precisou construir uma calçada, para evitar o contato com a água poluída. Os moradores aguardam ações da Prefeitura.

“E assim a gente vai vivendo. Infelizmente, a gente tem que aguentar isso, enquanto não resolver dessa situação, a gente vai passar por isso”, lamenta Tereza.

Sezel

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa em nota que “vai enviar uma equipe ao local em breve para verificar quais providências devem ser tomadas”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de oliberal.com